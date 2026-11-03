Johnny Depp confirma por fin que pretende volver a 'Piratas del Caribe' por última vez: "Quiero despedirla con una nota más positiva"

Por muy fan que se pueda ser de 'Piratas del Caribe', creo que todos podemos estar de acuerdo en la misma cosa: la quinta entrega, 'La venganza de Salazar', que se estrenó ahora hace 9 años, fue absolutamente anticlimática. Y si nos dimos cuenta nosotros como espectadores, también lo hicieron sus protagonistas, hasta el punto en el que Johnny Depp afirma que quiere volver a la saga simplemente para no dejar ese mal sabor de boca.

Los piratas del Caribe son piratas del Caribe

Tras muchos dimes y diretes a lo largo de los años, Depp parece que por fin ha aceptado volver a encarnar a Jack Sparrow a sus 63 años, como ha reconocido a Entertainment Tonight: "Si todo va exactamente como debe ir en cuanto a cómo van a poner el broche final a la saga de 'Piratas del Caribe'… Lo único en lo que realmente quiero participar, de verdad, es en despedirla con una nota más positiva".

Ha habido tantos rumores, habladurías y correveidiles a lo largo de la última década que es normal no fiarse del todo, pero tras su exilio de Hollywood, Depp lo tiene claro: no vuelve como favor a Disney, ni por volver a ganar millones en taquilla, sino por el productor de la saga. "Iría mañana a trabajar con Jerry Bruckheimer para lo que fuera. No importa… si se trata de Jerry, confío en él. Nos une una profunda amistad", ha afirmado.

Bruckheimer ya ha afirmado en más de una ocasión que quiere poner a Depp de nuevo el sombrero de pirata y reavivar una saga puesta en barbecho en 2017. Y aunque originalmente se anunció que harían una sexta parte y un reboot protagonizado por Margot Robbie, al final este se desechó y, simplemente, se dedicaron a esperar que Depp volviera a estar disponible. Habrá que ver si es suficiente para lanzarnos de nuevo a la mar y olvidar que existió una quinta parte de 'Piratas del Caribe'.

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