El director Carles Torrens explica por qué 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo' cambia el libro de Manel Loureiro: "La sociedad del 2008 y la del 2026 no tienen nada que ver"

El pasado 30 de octubre de 2026 se estrenó 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo', secuela de uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video en 2024. La primera entrega era la adaptación de una novela homónima de Manel Loureiro, por lo que lo lógico habría sido que la segunda película estuviese basada en 'Los años oscuros', segunda entrega de la trilogía literaria, pero no ha sido el caso.

"Decidimos que íbamos a hablar de una serie de cosas"

El motivo por el que se tomó esa decisión es una de las preguntas que hice a Carles Torrens en la entrevista en exclusiva que Espinof pudo hacer tanto al cineasta como a Carlos Alcaide y Julia Martínez, los protagonistas humanos de la función. Al respecto, Torrens me aclaró lo siguiente:

Vimos que 'Los días oscuros' está escrito en el 2008. Entonces 'Los días oscuros' va de, así como la primera es un viaje individual, 'Los días oscuros' iba de la respuesta de lo que queda del Estado, de lo que queda de la sociedad y cómo intentar reagruparse para sobrevivir. Y lo que vimos es que la sociedad del 2008 y la sociedad del 2026 no tienen nada que ver.

Primero, había una pandemia que ha cambiado todo el paradigma de desinformación, bulos, populismo, masas migratorias, como se llaman, movimientos migratorios muy, muy, muy heavy que están cambiando el paradigma mundial. Entonces, al encontrarnos ahí, decidimos que íbamos a hablar de una serie de cosas. Y para esto necesitábamos abrir un poco e introducir más personajes.

Eso sí, Torrens aclara que contaron con el beneplácito de Loureiro para sacar adelante una película aún más ambiciosa que su predecesora. De hecho, Alcaide señala que lo que más le sorprendió de esta secuela es "la dimensión de de repente estar grabando con tres cámaras, un dron...".

Por cierto, esta no es la primera vez que Torrens y Alcaide trabajan juntos, pues hace unos años ya habían coincidido en 'El Internado: Las Cumbres', algo que fue fundamental: "Siempre me ha parecido Carlos un actor brutal y a la que surgió la oportunidad de hacer casting de este nuevo personaje... también era un viejo conocido del director de casting, Carlos. Enseguida salió el nombre de Carlos Alcaide. Vimos a más actores, pero era un poco mi propuesta".

Además, Torrens se muestra cauto sobre una a priori inevitable tercera entrega: "Hay un montón de ideas, claro, siempre hay, ¿no? Y por dónde iría, qué pasaría, pero ahí sí que vamos partido a partido. Simplemente es ver a ver qué, si gusta, si no gusta, si la gente quiere otra, si no. Pero sí, ideas siempre hay, claro".

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