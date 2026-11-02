La hilarante escena post-créditos de 'Hope' no solo prepara su secuela, también da sentido al título de la película

Desde la irrupción de Marvel en el mundo del cine, allá por 2008, raro es el blockbuster que perdona sus secuencias postcréditos de turno. Ya sea un simple chiste, la presentación de una secuela (que es posible que nunca llegue, como en el caso de 'He-man y los Masters del Universo') o una revelación sorpresa, todos sabemos de antemano que, por si acaso, hay que quedarse en la sala si las luces no se encienden del todo. De primero de cinéfilo, vaya. Y 'Hope' no iba a ser menos

Ojo: aunque es obvio por el titular, hay gente que se queja de spoilers en un artículo que trata sobre el final de una película. En todo caso, sí, vamos a hablar del cierre de 'Hope'.

Pintarse la cara color Esperanza

Si estás leyendo esto es que ya sabes cómo acaba 'Hope': los extraterrestres desvelan su plan para revivir al príncipe fallecido mientras, de lejos, vemos la nave caer desde el cielo. Una absoluta locura que Na Hong Jin, su director, espera convertir en una segunda parte (aunque la taquilla no ha sido tan buena como se esperaba). Para picar la curiosidad no se ha conformado con, simplemente, dejarnos el recado de los extraterrestres.

Justo antes de este final vemos cómo Sung-ki, el personaje que pasa por una paliza tras otra a lo largo de la película (desde ser lanzado por los aires hasta recibir golpes sin parar) y siempre consigue seguir adelante, muere cuando una señal de tráfico le manda por los aires, al mejor estilo 'Hereditary'. No hay ninguna posibilidad de supervivencia, y el cuerpo de todos los presentes en el coche está lleno de sangre... Pero no nos da tiempo a llorarle, porque la post-créditos decide revivirle.

Así es: en el final, vemos cómo Sung-ki sigue vivo, de alguna manera, obligando al público a aceptar su supervivencia continua al mejor estilo 'Mortadelo y Filemón'. Aunque hay quien ha querido rebuscar en el lore para sacar motivos de supervivencia, parece que su director le ha hecho sobrevivir, simplemente, para sumar al absurdo y diversión, además de preparar una secuela donde lo pase aún peor. Una cosa está clara: nos hace sentir esperanza.

Al final, ¿quién nos lo iba a decir? La esperanza de la película está representada por Sung-ki, el personaje que vuelve una y otra vez, y que es capaz de enfrentarse a toda adversidad, hasta la que le da por muerto, y volver a levantarse. Al fin y al cabo, ¿qué define mejor al ser humano que levantarse después de recibir palos a montones?

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