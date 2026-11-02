Clint Eastwood cree que esta película de Ben Stiller es una de las comedias más divertidas de la historia: "No puedes parar de reírte"

Clint Eastwood tiene una imagen de hombre serio y profesional que se ha ido granjeando durante su larga y venerable carrera. Sin embargo, a él también le gustan las comedias, algo que ya en su momento le llevó a hacer una película que todo el mundo le recomendó rechazar. Además, también sabe valorar las comedias ajenas, y hay una estrenada en 2008 que le encanta: 'Tropic Thunder'.

"Es una parodia genial de Hollywood"

Siendo justos, que a alguien le parezca divertida la película coescrita, dirigida y protagonizada por Ben Stiller tampoco es algo que suene demasiado sorprendente, pero la cosa cambia siendo el autor de 'Sin perdón' quien afirmó lo siguiente sobre 'Tropic Thunder' en Entertainment Weekly:

Es una parodia genial de Hollywood. Parecía que se lo pasaron bien haciéndola y Robert Downey Jr. estuvo genial. Cuando le vuelan la cabeza a ese tipo... no puedes parar de reírte.

Estrenada en 2008, 'Tropic Thunder' cuenta la historia de un variopinto grupo de actores que está rodando una suerproducción sobre la guerra de Viernam. El rodaje no deja de ir de mal en peor, pero todo se complica de forma salvaje cuando el equipo se pierde en plena jungla y se ve obligado a hacer frente a una batalla de verdad.

Realizada con un abultado presupuesto de 90 millones de dólares, uno de los aspectos más celebrados de la función fue precisamente la interpretación de Robert Downey Jr. como Kirk Lazarus, hasta el punto de que llegó a ser nominado al Óscar de mejor de reparto. Eso sí, no tuvo nada que hacer ante el tremendo empuje de la actuación de Heath Ledger como Joker en 'El caballero oscuro'.

Lo que sí resulta curioso es que Eastwood no dijera nada sobre la tronchante aparición de Tom Cruise como el excéntrico productor Les Grossman, pues en su momento llegó a decir sobre la estrella de la saga Misión Imposible que "dentro de 100 años o más, la gente mirará hacia atrás en esta generación de películas, y el tipo que destacará más que nadie será Tom Cruise".

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