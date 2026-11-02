La pataleta de Taika Waititi contra los críticos tras la mala recepción de su última película: "No pudieron cumplir su sueño de convertirse en artistas"

Ni un solo día sin que un artista, independientemente del medio en que desarrolle su actividad, te decepcione con una bocachanclada. Hace unos días fue James Hetfield, líder de Metallica, rajando sobre las bandas que emiten discursos políticos durante sus conciertos y asegurando que ellos hacen música para todo el mundo —molt bé, James—, y hoy ha sido el turno de un Taika Waititi que ha demostrado ser mucho menos chill y buenrollero de lo que quiere transmitir.

Se acabó el buen rollo

Resulta que el neozelandés acaba de estrenar en Estados Unidos su último largometraje, basado en la novela de Kazuo Ishiguro y titulado 'Klara y el sol', y digamos que la recepción por parte de la crítica especializada no es que haya sido demasiado entusiasta, ya que a fecha de 2 de noviembre, el título solo cuenta con un 24 % de puntuaciones positivas en Rotten Tomatoes.

Este porcentaje sitúa a la cinta, descrita como "torpe", "empalagosa", "excéntrica", "insoportablemente afectada", "desastrosa", y que parece patinar al intentar tratar la profunda y reflexiva historia original en clave de comedia, como la peor valorada de la filmografía de Waititi, quedando por debajo de 'Eagle vs. Shark' y de 'El peor equipo del mundo', con un 57 % y un 46 % respectivamente.

¿Cuál ha sido la reacción del bueno de Taika ante semejante afrenta? Pues ir corriendo a su cuenta de Instagram, respirar hondo y, teclear una pataleta construida sobre uno de los mayores clichés del universo: los críticos son frustrados que no han podido convertirse en artistas.

Hace casi 15 años que no leo ninguna crítica dirigida a mí o a mis compañeros. Pero sí que escucho a la gente. Así que este Halloween, dediquemos un pensamiento a esas tristes almas perdidas que no pudieron cumplir su sueño de convertirse en artistas y, por eso, acabaron siendo críticos. Las mismas personas que también odiaron Jojo Rabbit. Irrelevantes. Desconectadas de la realidad. Obsoletas. A la basura.

Como forma de rebatir las reseñas negativas, Waititi ha sacado pecho del 74 % de valoraciones positivas por parte de público que ha tenido 'Klara y el sol'; una presunta buena acogida que, curiosamente, no se ha traducido en una buena taquilla. La cinta, desde su estreno el 23 del pasado mes de octubre en 880 salas estadounidenses, solo se las ha apañado para rascar 1,7 millones de dólares, 1,06 de los cuales han llegado del mercado doméstico.

Dejando a un lado que 'Jojo Rabbit' tiene un 81 % en Rotten Tomatoes —así que no, Taika, no es la misma gente que odió tu trabajo de 2019—, está claro que el nice guy, al final del día, parece no serlo tanto.

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