Adiós a la 'Star Wars' de Taika Waititi: el director confirma que su película se queda en suspenso mientras Disney prioriza la nueva trilogía

Mientras muchos seguimos soñando con el imposible escenario en el que la factoría Disney da carta blanca a Rian Johnson para hacer su propio tríptico, hace cosa de un mes tuvimos la confirmación oficial: 'Star Wars' continuaría exprimiendo a los explotados Skywalker con una nueva trilogía de largometrajes escrita por Simon Kinberg y que contará con Jon Watts como el encargado de dirigir la primera de sus entregas.

Waititi abandona la galaxia

Desgraciadamente, nunca llueve a gusto de todos, y esta nueva etapa de la saga galáctica de George Lucas parece haber dejado oficialmente en el tintero uno de los proyectos que llevaba una larga temporada en desarrollo. Este no es otro que la película original dirigida por el incomprensiblemente odiado por el fandom marvelita Taika Waititi, quien ha confirmado hablando con Inverse que su 'Guerra de las galaxias' particular no se encuentra entre sus prioridades.

"Siento tener que decírtelo, pero la verdad es que vamos a dejarlo en suspenso y estamos trabajando juntos en otro proyecto". Con estas palabras, el director dejó caer la bomba bajo la atenta mirada de su agente, que le pidió que no diese más detalles al respecto. Algo a lo que el neozelandés respondió con un "Bueno, ahí tienes la respuesta".

Ni siquiera sé cómo suavizarlo o hacerlo más ambiguo. Está totalmente congelado. Tengo otras cuatro películas que estoy intentando hacer. Las eras glaciales llegan a su fin… ¿Quién sabe?.

De este modo, Waititi ha dejado la puerta ínfimamente abierta a la posibilidad de que la producción termine llegando a buen puerto. Una cinta de la que, el pasado mes de enero, conocimos unos cuantos detalles gracias a su máximo responsable, que dio pistas sobre el tono y el estilo que iba a tener.

Estoy intentando volver atrás y aprovechar un poco más la diversión de las películas originales, que es lo que recuerdo de ellas. Hay mucho en juego y se tratan temas serios, pero también hay mucha diversión en esas películas. Eso es lo que intentaba recuperar. Intentaba trabajar en un mundo un poco al margen de todo eso, porque ya hay muchas cosas sucediendo en ese espacio. Para que yo pudiera hacer algo allí, tendría que ser un poco diferente y tener un poco más de personalidad propia.

Por lo pronto, el realizador ya tiene en fase de posproducción el primer episodio de la serie 'Very Young Frankenstein' y otros tres proyectos en fase de preproducción: La adaptación de 'The Incal' de Alejandro Jodorowski, 'James' y 'Barn 8'. Veremos cuál acaba dando el pistoletazo de salida al futuro como director del bueno de Taika.

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