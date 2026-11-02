El segundo peor fin de semana de taquilla del año hace que DC pierda la batalla. En España, mientras, 'La bola negra' bate un récord más

Puede que en términos de dinero total recaudado este haya sido el segundo peor fin de semana del año en Estados Unidos con 47,1 millones de dólares totales (tan solo detrás de los 42,1 que se recaudaron a mediados de enero), pero la carrera por el primer puesto ha sido de photo-finish entre 'Clayface' y 'Puedes verlo todo'. En este extraño fin de semana donde ninguna película nueva se ha colado en el top 10, la sorpresa sigue marcando 2026.

Puedes ganarlo todo

No es tan normal que una película que se estrenó en el puesto 2 de taquilla y menos de 1000 salas acabe aupándose, tres semanas después, hasta el número 1, con más de 3000 salas a sus espaldas. Es lo que le ha pasado a Nathan Fielder, que ha convertido un documental de tres horas, 'Puedes verlo todo', en el nuevo gran fenómeno estadounidense, para sorpresa de todos, que no sabíamos de su existencia hasta hace unos pocos meses. Lleva 63,8 millones de dólares recaudados y toda la carrera internacional por comenzar.

Esta irrupción inesperada ha dejado a Warner (perdón, Skydance) con la sonrisa un poco congelada: 'Clayface' ha perdido su primer puesto en Halloween recaudando un 56,7% menos que la semana pasada. En total, la cinta de DC Studios lleva 82,9 millones recaudados en todo el mundo y tiene todos los números no solo para acabar superando a 'Supergirl', sino también para dar beneficios. A menos coste, menos riesgo.

Ojalá pudiéramos decir lo mismo de 'Wildwood', que no baja tanto como podría, demostrando que el boca-oreja funciona, pero se mantiene en 28,8 millones de dólares de recaudación. Costó 100 millones. Uf. Justo detrás de ella está 'Wicker', que lleva 13,2 millones embolsados a la espera de saber sus datos internacionales... pero al haber costado solo 10 millones, todo va bien en las oficinas de Black Bear.

No dará dinero tampoco (ya le gustaría) 'Street Fighter', que tendrá que esperar a los resultados en streaming para ver si su segunda parte es viable. Desde sus 91,9 millones recaudados (frente a 82 de presupuesto) está ya a la deriva en el puesto 5 de taquilla, justo antes de una 'Resident Evil' que ha subido del puesto 11 al 7, indicando que este fin de semana la taquilla ha sido, desde luego, extraña. Tras ella están 'La otra madre' (107,4 millones ya), 'The only living pickpocket in New York' (que se conforma con 2,1 millones) y 'En el corazón de la bestia', que a la chita callando ya lleva 181 millones en todo el mundo y dará beneficios.

Por cierto, otra semana más, y ya van 3 seguidas, la película con mejor recaudación por sala en Estados Unidos es 'La bola negra', que incluso con su "salto" de 29 cines más sigue haciendo 11.000 dólares por sala. Lleva allí 418.000 dólares recaudados a la espera de que Netflix amplíe su estreno de una vez, pero está al borde ya de superar los 40 millones internacionalmente. Casi nada.

La semana que viene deberían cambiar las cosas de verdad con la llegada de 'Godzilla Minus Zero', 'Wild Horse Nine' y 'El gato con sombrero', pero en este 2026 absolutamente loco en taquilla no me atrevería a predecir nada. De hecho, es posible que incluso cambien las cosas en España.

Sacando bola

La Fiesta del Cine y la falta de nuevos estrenos se ha notado en la recaudación de este fin de semana en España (a la espera de lo que pueda pasar hoy, día de fiesta). Apenas se han superado los 4 millones de euros y el medio millón de espectadores, de los que la mayoría se han decantado por, efectivamente, 'La bola negra', que suma así seis semanas de dominio absoluto. De hecho, con 36,7 millones de euros acumulados ha superado a 'Ocho apellidos catalanes' y es ya la tercera película española más taquillera de la historia.

Tiene 'Lo imposible' a tiro si consigue aguantar hasta los 42,45 millones (los 56,1 de 'Ocho apellidos vascos' siguen sin ser factibles), y aunque su dominio en lo alto del top 10 quizá se tambalee con la llegada de Godzilla, de momento DC y 'Clayface' ni la ha rozado, aunque se mantiene en el top 2 con 359.731 euros. Tras ella está la coreana 'Hope', que ha llegado con unos decentes 319.498 euros.

Por supuesto, en el puesto 4 sigue aguantando la ya incombustible 'En el corazón de la bestia' (que en su sexto fin de semana no ha ganado a 'Hope' por unos tristes 5000 euros), seguida por 'Wildwood', que al menos aguanta en lugar de desplomarse (de hecho, solo ha perdido un 4%). Tenemos que esperar hasta el puesto 6 para ver otro estreno, el de la muy notable 'Karateka', que con 238.224 euros no luce todo lo bien que debería. A partir de aquí, las cantidades son anecdóticas: 'La otra madre', 'Leones en invierno', 'Sentido y sensibilidad' y el concierto de BTS no superan los 200.000 euros y quedan en un segundo plano.

La semana que viene, la llegada de 'Godzilla Minus Zero', 'El gato con sombrero' y 'Sacamantecas' deberían mover un poco la taquilla, pero me temo que hasta que 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' irrumpa el día 20 (o, quizá, 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' lo haga el 13), los Javis seguirán dominando sin ningún tipo de problema. La magia de los fenómenos.

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