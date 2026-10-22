'Clayface' supera a 'Supergirl', pero la película sobre el villano de Batman tiene dos caras y una es mucho mejor que la otra

La nueva DC de James Gunn pasa por un momento delicado tras el tremendo batacazo en taquilla sufrido por 'Supergirl', lo que poco menos que obliga a que no haya ningún otro traspiés más por ahora. Lo curioso es que la gran prueba de fuego va a llegar con una película mucho más barata de lo habitual en este tipo de grandes universos como 'Clayface'.

Hecha con un presupuesto de 44 millones de dólares, 'Clayface' llega con el principal aliciente de sumergirse en el cine de terror para contarnos la historia de origen de un villano de Batman no especialmente conocido por el público. Obviamente, los que se acerquen a verla sin saberlo pronto atarán cabos al descubrir que la historia transcurre en Gotham, pero tampoco esperéis mucho más que eso aquí.

Dos vertientes que no fluyen como deberían

De hecho, esa (relativa) indefinición a la hora de situarse como una pieza importante de esta nueva DC es un problema bastante sintomático de todo lo que impide que 'Clayface' sea una película realmente imprescindible. Y es que la mezcla entre cine de gánsteres y película de body horror no fluye como debería, llevando a que nunca termine de dar con el tono perfecto para aprovechar a fondo sus innegables virtudes.

Lo que cuenta 'Clayface' tiene poco de novedoso en su raíz, ya que es otra vez la historia de alguien agraviado por unos criminales al que la ley decepciona, por lo que acaba decidiendo vengarse por su cuenta. Ahí la nueva película de James Watkins se siente un tanto convencional, porque además tampoco aprovecha las particularidades de Gotham para convertirlo en algo realmente distintivo. Hasta el gran villano es otro mafioso más con escasa o ninguna personalidad.

Dicho esto, 'Clayface' sí que aporta unos mínimos por esa vía para que la película no desfallezca antes de tiempo, pero es que lo que realmente le importa a Watkins es el viaje físico y emocional de Tom Hagen, el personaje interpretado de forma más que convincente por Tom Rhys Harries. Y que sea él el líder de todas las mejores escenas de la función siempre ayuda.

No voy a entrar mucho en el vínculo que une a los personajes de Rhys Harries y Naomi Ackie, pues transmite esa misma sensación que mencionaba antes de no querer darle verdadera entidad, siendo las andanzas en solitario del primero las que nos dejan las mayores alegrías de la función.

Empezando por cómo acaba completamente desfigurado, 'Clayface' sabe en todo momento que juega con un personaje problemático. Y desde entonces se juega con su apariencia física para resaltar esa inestabilidad mental que irá empeorando según va adquiriendo un mayor conocimiento de todo lo que es capaz ahora.

Es ahí donde sucede algo curioso, ya que 'Clayface' tiene multitud de pequeños momentos tan fascinantes como atrevidos en una película de superhéroes. La estupidez de títulos como 'Morbius' se deja de lado en beneficio de una visión clara de lo que se quiere en todas las rotundas incursiones en el body horror. Pero siempre hay algo que no termina de encajar del todo.

Ya apuntaba antes que el hilo general de 'Clayface' es un relato criminal con un hombre buscando venganza, mientras que por otro lado tenemos a un hombre que se está convirtiendo literalmente en un monstruo. Es la integración de ambas vertientes donde queda siempre la sensación de que podría haberse hecho de otra forma mejor e incluso más contundente. Es un poco como si alguien te hiciera tu plato favorito pero utilizando los ingredientes menos ideales para ello.

Además, que el look visual de la película tenga un toque mucho más televisivo que cinematográfico tampoco ayuda a que 'Clayface' brille como debería. Ahí también hay alguna que otra decisión de montaje que eleva ese aura de indecisión sobre qué quiere ser realmente.

Y es que no me sorprendería para nada que el guion original de Mike Flanagan tuviese un camino muy bien marcado hacia el terror y que la posterior aportación de Hossein Amini haya sido para intentar acercarlo más a un territorio cómodo para DC, provocando así que parezca que hay dos películas luchando entre sí, en lugar de complementarse mutuamente.

Eso sí, 'Clayface' es una película más satisfactoria que 'Supergirl', pues mantiene en todo momento un nivel medio bastante razonable como para que uno quiera ver cómo se resuelve. La cuestión es que por un lado tiene un techo limitado por ser demasiado obvia en su componente criminal, y por otro deja momentazos y es mucho más gozosa, pero también queda la idea de que debería haber dado más de sí. Con todo, recomendable, pero para nada imprescindible.

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