James Gunn explota contra el público que desprecia 'Clayface', lo nuevo de DC: "¿Quién coño pidió Regreso al futuro o Casablanca?"

Creo que todos pensamos lo mismo cuando nos enteramos de que el siguiente proyecto de DC tras 'Superman' y 'Supergirl' era algo llamado 'Clayface'. O sea, la película basada en un villano que hasta este momento solo ha salido, dentro del universo de James Gunn, en 'Comando Monster'. Es posible, incluso, que hayamos dicho "¿Pero quién ha pedido esto?". Bueno, pues Gunn se ha arremangado y ha decidido responder de una vez por todas.

Tienes la cara blandísima

En Threads, Gunn ha señalado a un usuario que se preguntaba "¿Quién coño ha pedido una película de Clayface?" contestando "¿Quién coño pidió 'Regreso al futuro'? ¿'Casablanca'? ¿'Algo pasa con Mary'? ¿'El laberinto del fauno'? ¿'Mad Max: Furia en la carretera'? ¿'Weapons'? ¿'Matrix'?". Aunque está por ver que lo nuevo de DC tenga la calidad de estas películas, desde luego, no le falta razón.

"Aunque pueda parecerlo", ha continuado Gunn, "Hollywood no es un sitio donde la única manera de hacer una película es que el público vote por la propiedad intelectual que quiere ver y que ya han visto incontables veces antes". De esto, el autor de 'Guardianes de la Galaxia' sabe un rato, porque, efectivamente... ¿Quién coño pidió 'Guardianes de la Galaxia'?

A veces, alguien (en este caso inicialmente Mike Flanagan y luego James Watkins y Hossein Amini) se inspiraron por un personaje de ficción poco conocido y crearon lo que creo que es una historia muy especial sobre ese personaje. Preferiría esa inspiración mil veces antes que algún guionista tratando de ganar dinero escribiendo un guion sin entusiasmo sobre un personaje muy popular por el que no tiene pasión ni sentimientos.

¿Honestamente? Sabiendo que 'Clayface' ha costado solo 40 millones de dólares y va a abrazar el body horror, me parece infinitamente más interesante que 'Supergirl' o cualquier otro superhéroe que ya hayamos visto antes. Y sí, es verdad, nadie lo ha pedido. ¿Y qué?

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