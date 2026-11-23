Estoy cansado de tener que recordarme a mí mismo y casi a diario que no podemos tener cosas bonitas y que es cuestión de tiempo que tus héroes y referentes terminen decepcionándote. No obstante, a pesar de esta medida de autoprotección, ha sido complicado que la absurda defensa de David Fincher a la inteligencia artificial generativa no se haya sentido como un jarro de agua ya no fría, sino congelada.

Argumentos de saldo

La polémica explotó a finales de la semana pasada, cuando Patrick Tomasso compartió en sus redes sociales un post en el que aseguraba haber salido de ver 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' "completamente desolado". ¿El motivo? Los que, según el realizador y crítico, son "algunos de los usos más descarados y atroces de la inteligencia artificial generativa que he visto nunca en una película de estudio".

Entre las cosas criticadas por Tomasso se incluyen "Caras que cambian a mitad de la escena, físicas ridículas, líneas de diálogo distorsionadas, interpretaciones corporales que cambian de golpe, señales, fuego y tráfico generados con IA...". Una serie de presuntos despropósitos denunciados también por otros usuarios que afirman que "la cantidad de IA que aparece en la película de Cliff Booth sorprende hasta el punto de resultar absurdo".

Pues bien: ¿cómo ha respondido David Fincher, director de la precuela de la fantástica 'Érase una vez en... Hollywood' de Quentin Tarantino, a estos señalamientos? Básicamente, dejando caer que quienes no abrazan la IA Generativa son luditas y tirando de las típicas falsas equivalencias y sinsentidos que podemos leer en los comentarios de cualquier publicación de Instagram.

No soy un ludita, así que no temo a lo desconocido. ¿Estáis todos convencidos de que ya hemos comprendido lo suficiente esta forma de arte como para que lo que realmente tengamos que hacer sea volver al celuloide? ¿Cuánto tiempo lleva la gente pintando? ¿40 000 años? Estamos hablando de algo que tiene cien años y todo el mundo dice: “Basta. Dejad los lápices. No más iteraciones. No es necesario tener al alcance de la mano la capacidad de cambiar el color de los ojos de esa persona". Bueno, existe. ¿No deberíamos usarla?

Huelga decir que entre "volver al celuloide" y generar IA Slop hay un océano de posibilidad. Uno que incluye contratar a artistas y diferentes profesionales para hacer un trabajo mucho más pulido y refinado que el que puede regurgitar un software cualquiera. Pero, claro, esto implicaría generar puestos de trabajo —o, al menos, no destruirlos— y desembolsar unas no tan jugosas sumas de dinero en salarios.

Desde luego, que un artesano de los efectos visuales más precisos, perfectos e invisibles que se hayan visto en la historia del cine moderno abrace esta mal llamada "herramienta" de este modo, se percibe como una puñalada en las costillas.

Vía | Los Ángeles Times

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