En Marvel han decidido terminar de poner toda la carne en el asador lanzando el épico tráiler final de 'Vengadores Doomsday'. Un espectacular adelanto de más de 3 minutos de duración que también promete una batalla aún más impresionante que la que pudimos ver en 'Vengadores Endgame'.

El adelanto se centra en el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, con Los cuatro fantásticos viajando en el tiempo para poder contar con su ayuda para luchar contra el Doctor Doom. De paso conocemos al hijo que tuvo con Peggy Carter (Hayley Atwell), quien también tiene bastante peso en este tráiler final.

A por todas

Ahora sí que se entiende más que 'Vengadores Endgame: Encore' llegase casi por sorpresa en streaming hace unos días, pues seguramente en Disney estaban esperando a tener ya casi acabado este adelanto para que la campaña promocional de la película ya no pierda el más mínimo impulso de cara a su inminente estreno el 17 de diciembre de 2026.

Con el regreso de Robert Downey Jr. a Marvel para dar vida al malvado Doctor Doom como principal reclamo, los Hermanos Russo tienen el difícil reto de hacer olvidar a los espectadores unos años un tanto erráticos de este universo de superhéroes. El éxito está básicamente garantizado, pero la clave va a estar en plantar las semillas correctas para el futuro de la saga.

Chris Hemsworth, Paul Rudd, Letitia Wright, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Simu Liu, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Lewis Pullman, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Patrick Stewart, Ian McKelle, James Marsden, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Channing Tatum son algunos de los otros regresos ya confirmados.

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