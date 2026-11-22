Si tu protagonista no tiene carisma, va a ser complicado que tu manga triunfe. Masashi Kishimoto tenía muy claro que no podía dejar nada al azar con 'Naruto', y que su héroe debía ser un personaje con el que pudiéramos empatizar, alguien a quien los lectores quisieran apoyar durante todo el largo camino.

Para ser justos, un héroe no es que Kishimoto rompiera el molde de los protagonistas de shonen con Naruto Uzumaki. Pero sí tuvo un grandísimo acierto, porque desde el primer momento nos mostró que Naruto era un niño que lo había pasado muy mal, pero que no dejaba que su pasado definiera su futuro.

Con mucho que demostrar

Al inicio de 'Naruto' se nos presentó a nuestro protagonista como un niño huérfano repudiado por todo el pueblo de Konoha. La razón es que en su interior había sido sellado un gran demonio, y sus compatriotas en lugar de valorar el sacrificio de sus padres (un elemento que Kishimoto no introduciría hasta mucho más adelante en la historia), en su lugar la pagaban con Naruto.

Naruto no tuvo una infancia fácil, con apenas unos pocos apoyos y viviendo en la pobreza. Y, a pesar de que la historia de su manga dio muchas vueltas, esto es lo que quiso retratar Kishimoto desde el principio, basándose en sus propias experiencias creciendo en un entorno con los recursos limitados:

"Al principio, escribí a Naruto como un personaje que luchaba contra una educación empobrecida", admitió Kishimoto en 2025 en una entrevista con la web oficial de 'Naruto'.

El propio Kishimoto creció en un entorno rural con las oportunidades justitas y un gran deseo de obtener reconocimiento. Algo que transmitió a Naruto, quien creció en la pobreza absoluta y se dejaba la piel para ganarse el amor y el respeto de Konoha, soñando con llegar a se Hokage. Una situación complicadísima para un niño de 12 años, aunque sus aspiraciones y las del propio Kishimoto fueron cambiando una vez el manga de 'Naruto' comenzó a despuntar.

"Pensé que quizá habría algunos caminos que explorar a través del linaje familiar o los vínculos de sangre", continuó el mangaka. Lo que tiene sentido, porque según avanzó el manga fue cuando se reveló la verdad sobre la familia de 'Naruto' y su complicado linaje. Su historia ya no trataba solo sobre ese reconocimiento que trataban de conseguir tanto Naruto como Kishimoto, sino también de explorar el legado de su padre y de su madre.

Aún así, y pese a las vueltas que terminó dando el manga, la primera etapa de 'Naruto' refleja de miedo esa idea original de Kishimoto. Especialmente en los primeros capítulos, con los que consiguió atrapar por completamente a los lectores y embelesarnos para que quieramos apoyar a Naruto contra viento y marea.

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