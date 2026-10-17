Si creciste con el anime de 'Naruto', manejas el estrés mucho mejor que la media. O, al menos, eso dice la ciencia

Las series y películas que vemos de pequeños nos marcan para siempre. También nos enseñan lecciones tremendamente útiles, especialmente cuando nos ayudan a lidiar con temas complicados como la muerte de un ser querido, el divorcio de los padres, o simplemente sobrellevar un poco mejor nuestro día a día.

En el anime también se pueden encontrar lecciones muy valiosas, y los fans de 'Naruto' han desarrollado una habilidad única para su vida como adultos: la resiliencia.

Cuando caemos, nos volvemos a levantar

Este estudio encabezado por Alfin Rosydha y Nalia Roohma se publicó en octubre de 2025 pero estos días ha cogido tracción en redes sociales. Titulado 'Naruto: Un estudio sobre la Resiliencia y el Crecimiento en la Animación Japonesa', explora cómo la generación que creció viendo 'Naruto' ha terminado lidiando mucho mejor con el estrés, gracias a las enseñanzas de la serie sobre la empatía y la regulación emocional.

Gran parte de la "culpa" la tiene el propio Naruto, que comienza la historia siendo un huérfano condenado al ostracismo pero que sueña con convertirse en Hokage, el máximo líder de su pueblo natal. Y es que a pesar de todos los palos con los que le trata la vida, Naruto nunca pierde el optimismo ni la esperanza y sigue trabajando activamente para cumplir sus sueños y ganarse el respeto de su gente.

"Naruto' es mucho más que una historia coming-of-age. Es una narrativa con raíces en los temas de la resiliencia, perseverancia y crecimiento personal", describen los investigadores. "A través de las batallas y los triunfos de su protagonista y los personajes secundarios, 'Naruto' supone un estudio muy profundo de cómo los individuos navegan las dificultades, transforman la adversidad en su fortaleza y evolucionan con el paso del tiempo".

Según apuntan los investigadores, la resiliencia y la perseverancia no son algo con lo que se nazca, sino que son habilidades que se desarrollan con el tiempo y que mejoran con los desafíos que te tira la vida. Así que, para los espectadores más jóvenes, ver a Naruto seguir levantándose tras sus fracasos y volver a intentarlo se ha convertido en un ejemplo formativo para lidiar con las dificultades de sus propias vidas.

Aunque, como también apunta el estudio, los fans de 'Naruto' sacan otra lección importante del anime: nadie triunfa luchando solo. Tanto los mentores como los compañeros de Naruto Uzumaki juegan un papel imprescindible en la historia, y si Naruto termina teniendo éxito en sus batallas es gracias a la unión de sus compañeros, quienes le ayudan a convertirse en el héroe que es al final de la serie.

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