Nadie duda hoy de que 'Pasapalabra' es el rey de los concursos en la actualidad. Tanto es así que Telecinco, aprovechando que ahora tiene los derechos de su prueba final, ha ideado un programa prácticamente idéntico al formato de Antena 3 aunque, por ahora, sin un gran éxito. Y, sin embargo, también es verdad que resulta imposible hablar de este tipo de espacios sin pensar en el sempiterno 'Saber y Ganar' de La 2. Muchas leyendas han pasado por ambos formatos, como es el caso, por ejemplo, de Paz Herrera.

"La Profesora" de 'El cazador', actualmente cancelado, habló hace unas semanas de los dos concursos, y sus diferencias: "Es incomparable la audiencia que ve 'Pasapalabra' con la de 'Saber y ganar', pero a mí me vino bien llegar rodada y conocer cómo funcionaban las cosas en televisión. 'Pasapalabra' es el concurso más popular, pero Saber y ganar tiene prestigio, ese toque de distinción... Algo que me sorprendió mucho fue lo de la popularidad, eso de que te miren en todas partes y te reconozcan", explicó.

Un consejo para los aspirantes

De hecho, ya en forma de consejo para futuros aspirantes, Herrera considera que uno de los principales desafíos a la hora de ir a estos espacios es saber estar tranquilo: " En los concursos influyen muchos factores: los conocimientos, pero también la suerte, los nervios, la edad… Hay gente joven que tiene que estudiar cosas que otros hemos vivido. Y luego está la tranquilidad: yo tengo la ventaja de que no me pongo nerviosa. He visto concursantes que sabían muchos, pero al encender las cámaras se bloqueaban".

Paz Herrera se llevó en 2014 un bote de 1.310.000 euros, y ha estado hasta hace poco en RTVE siendo uno de los rostros principales de El Cazador, pero como ella misma explica en su entrevista con El Confidencial, su paso por los concursos empezó hace tres décadas: participó en el primer año de Saber y Ganar en 1997, pero fue otro programa, el que la convirtió en concursante profesional por así decirlo: "Había otro concurso en La 2, llamado Quatro, que era superdivertido, (…) en el que fui con mi hermana y ganamos un millón y pico de pesetas de aquellos tiempos. Así que yo ahí vi un filón: vas, te pagan el viaje, te lo pasas bien y a lo mejor ganas dinero. ¿Qué más se puede pedir?", dijo.

En líneas finales, la entrevista es muy completa, Paz Herrera reconoce que ahora está alejada del ritmo de preparación que requerían programas como 'Pasapalabra' o 'El cazador', por lo que admite que tendría que volver a ponerse al día si regresara a la televisión. Aun así, sigue entrenándose desde casa viendo el concurso de Antena 3 y resolviendo los roscos mientras lo combina con con multitud de aficiones y proyectos abiertos, desde la pintura hasta la jardinería. ¿Te gustaría volver a verla en la tele?

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