El fenómeno de 'La bola negra' continúa creciendo y sus protagonistas empiezan a acostumbrarse a una repercusión que ha traspasado nuestras fronteras. Sin embargo, Carlos González tiene bastante claro qué reconocimiento le haría especial ilusión recibir si llega el momento de recoger un galardón. Aunque la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi podría hacerse un hueco en la carrera hacia los Oscar, el intérprete navarro reconoce que un premio en casa tendría para él un significado todavía más especial.

El actor ha hablado con Semana durante los premios QG Men Of The Year 2026, una cita en la que también estuvieron presentes Los Javis. Allí, González ha compartido cómo está viviendo el éxito del largometraje dejando claro que, por ahora, prefiere disfrutar de todo lo que está sucediendo sin dejarse llevar por las expectativas.

De hecho, su rutina profesional le está ayudando a mantener los pies en la tierra. Actualmente se encuentra rodando en el País Vasco, "que es el mayor regalo que me pueden dar, un set de rodaje". Una manera de regresar a la normalidad después de unos meses especialmente intensos.

Por qué 'La bola negra' ha conectado con el público

Para el intérprete, una de las claves del buen recibimiento de la película está en su capacidad para abordar sentimientos que no entienden de fronteras. "Yo creo que la película ha sido muy bien acogida porque habla de algo nuestro, pero son sentimientos muy universales y ha conectado fuera por eso", ha valorado.

La promoción internacional también le ha permitido descubrir diferentes maneras de acercarse a los medios de comunicación. Una experiencia que, en su caso, tiene alguna dificultad añadida por el idioma. "Puede ser que yo me tense un poquito más porque no controlo muy bien el inglés, aunque gracias a Dios tengo una traductora fantástica ahí fuera", ha reconocido.

Pese a todo, regresar a España para reencontrarse con sus compañeros y atender a la prensa nacional ha sido motivo de celebración. El actor tenía muchas ganas de vivir ese momento en casa después de una promoción que ha llevado al equipo por distintos escenarios internacionales.

Con la posibilidad sobre la mesa de que 'La bola negra' llegue a los Oscar, Carlos González no esconde su ilusión ante lo que podría suponer para el cine español. "Ojalá ocurra, porque no solo va a ser algo nuestro, también va a ser algo para toda España", ha asegurado.

No obstante, cuando se trata de elegir entre los dos grandes reconocimientos cinematográficos, el actor tiene una preferencia muy definida. "A mí me haría más ilusión un Goya, me gustaría más ganar un premio en mi país, creo que realmente sí", ha afirmado.

Carlos González en 'La bola negra'

Por el momento, tampoco quiere que la posibilidad de conseguir nominaciones se convierta en una preocupación constante. "No hablamos mucho de eso, estamos disfrutando mucho", ha explicado sobre cómo afrontan esta etapa. Además, considera que mantener las expectativas bajo control es importante, especialmente para un equipo que está viviendo una promoción tan exigente.

El buen momento personal y profesional

Más allá del éxito cinematográfico, González también atraviesa una etapa de mayor seguridad personal. El actor ha hablado abiertamente de la importancia de cuidar la autoestima y de no dejar que las opiniones externas condicionen la percepción que uno tiene de sí mismo.

"Todo lo que tenga que ver con la autoestima es algo bastante interno y ahora hay mucho de fuera, externo", ha reflexionado. Por eso, considera fundamental rodearse de personas que aporten y prestar atención al bienestar emocional. "Creo que hay que cuidarse muchísimo, intentar hacer terapia y rodearte de buena gente", añadía.

En su caso, el trabajo también está siendo una fuente de satisfacción. Además de su participación en 'La bola negra', se encuentra rodando 'La Regenta' en el País Vasco y tiene previsto comenzar próximamente otra serie en ese mismo territorio.

Y aunque su agenda profesional atraviesa un momento especialmente dulce, tiene claro cómo quiere pasar las próximas Navidades: lejos de los focos y rodeado de los suyos. "Voy a estar con mi familia, con mis amigas, en el pueblo, donde siempre las paso, con tranquilidad y buenos alimentos de mi abuela", adelantó.

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