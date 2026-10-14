Carlos Gónzález ('La bola negra'): "[Los Javis] en el set no son amigos. Hay amor, hay respeto, pero son dos directores"

Javier Calvo y Javier Ambrossi se han convertido en dos de los nombres más reconocibles del audiovisual español. Desde el éxito de 'La llamada' han construido un universo creativo propio, rodeándose de actores y artistas que comparten su forma de entender el cine y la televisión. Su nueva película, 'La bola negra', vuelve a reunir a parte de esa generación en una propuesta que mezcla tradición, diversidad y nuevas miradas.

Carlos González, Álvaro Lafuente -más conocido como Guitarricadelafuente- y Milo Quifes encarnan a los protagonistas de las tres historias que se entrelazan en el largometraje, y Miguel Bernardeau también forma parte del reparto. En una entrevista con SensaCine, varios de sus intérpretes han explicado cómo ha sido trabajar a las órdenes de los directores y qué hace especial su manera de abordar un rodaje, marcada por la cercanía, la atención a cada actor y el respeto por los procesos creativos.

Dos Javis y un destino

En la entrevista, Milo Quifes reconoce que no tiene claro que exista una generación como tal en torno a los Javis, pero sí percibe que se está construyendo algo especial alrededor de sus proyectos.

"No es que crea que nos sintamos parte de una generación en concreto, de algún movimiento o tal. Formamos parte de algo muy bonito que lleva un año formándose, por lo menos en el caso de la película. Pero sí es cierto que sabes que es un día de trabajo, pero sabes también que es un día con tus amigos, es un día que vas a disfrutar, es algo que se hace ameno, que vale la pena el sacrificio".

Esa cercanía, sin embargo, no significa que Calvo y Ambrossi pierdan de vista sus responsabilidades como directores. Carlos González, que interpreta a Alberto, un joven cuya historia transcurre en la actualidad y conecta con su abuelo desaparecido, lo resume así al completar las palabras de su compañero:

"[Los Javis] en set no son amigos. Hay amor, hay respeto, pero ellos en set son dos directores. Ellos se adaptan bastante a lo que cada actor necesita, son muy concretos con cada actor y con cada actriz. Te llevan al límite, pero con un amor y un respeto siempre increíbles".

En su caso, esa búsqueda de la interpretación adecuada llegó a traducirse en una medida muy concreta durante el rodaje:

"No me dejaban hablar con nadie en el set ni que nadie en el set hablara conmigo para sentir la soledad que necesitaba sentir el personaje, porque yo soy una persona muy social. Entonces, yo rápidamente me distraigo".

Para Álvaro Lafuente, ese acompañamiento también fue fundamental para descubrir aspectos de sí mismo que podía trasladar a su personaje.

"Yo sentí un acompañamiento muy fuerte desde el principio. Redescubres cosas que tienes escondidas y las sacas a relucir para poder mostrarlo en el papel y dárselo al personaje. Quizá Ambrossi tiene una visión más concreta y Calvo es más expansivo. Yo le decía a Calvo: Yo soy de los tuyos. Si me tengo que meter en el río, me meto en el río. Si tengo que tirarme de un sexto, pero que parezca real y me parto una pierna, lo hacemos. Pero creo que era como también en todo el equipo, ¿sabes? Sentías que había un amor y una devoción por lo que estábamos haciendo cada uno. Toda la gente ha intentado poner su granito de lo que mejor sabe hacer en esto".

La manera de dirigir de los Javis también llamó la atención de Miguel Bernardeau, que interpreta a Rafael, un herido del bando republicano. El actor pone el foco en la coordinación entre ambos cineastas y en su capacidad para observarse mutuamente mientras trabajan con el reparto.

"Es muy curioso ver a dos personas complementarse tan bien y entender que si una ha entrado en el set a decirte algo, pues la otra quizás tiene que buscar otra forma u otro momento y ver cómo se complementan mientras organizan todo el rodaje. A mí me alucina porque saben qué ha pasado, o sea, están atentos a qué hace el otro contigo para ver cómo intervienen ellos contigo. Por lo menos eso fue así conmigo. Fue verdaderamente apasionante estar en el rodaje, aunque fuera sin rodar, sentarse y mirar a ver cómo dirigían, cómo se organizan los equipos a su alrededor, cómo organizan ellos al equipo... El silencio, el respeto hacia el trabajo del actor es una pasada".

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