La verdadera historia de 'Soldadito español', la canción de 'La bola negra' que se hizo popular durante el franquismo pero tiene un pasado aún más turbio

Aunque todo el mundo está hablando de Guitarricadelafuente y 'La Nieve', la canción de 'La bola negra' que está en todas las listas de los Óscar, lo cierto es que es difícil no quedarse boquiabierto igualmente con el otro gran tema de la película: 'Soldadito español', en una dolida versión interpretada por Judeline. Aunque Los Javis han reinterpretado su significado en una escena potentísima, lo cierto es que el origen del tema es, cuando poco, polémico... y está dando lugar a un tumulto en redes sociales. Soldadito español, soldadito valiente.

El orgullo del sol es besarte la frente

Durante la dictadura de Primo de Rivera, el 23 de marzo de 1928, en el Teatro Price de Madrid, se estrenó 'La orgía dorada', una revista (lo más parecido a un musical de la época, distintos números unidos por una pequeña línea argumental) escrita por Pedro Muñoz Seca, Tomás Borras y Pedro Pérez Fernández. La obra, que constaba de 19 cuadros, narraba la historia de un dramaturgo rechazado al que le hacen escribir un texto sobre la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que se iba a celebrar en 1929.

En la obra se habla de especulación inmobiliaria (hay cosas que nunca cambian), prostitución, estafas, delincuencia y la llegada del dólar (la famosa "orgía dorada"). Sin embargo, solo hay una canción que recordamos todos: el clásico de la zarzuela 'Soldadito español', escrita por Jacinto Guerrero y Pedro Muñoz Seca, que era un homenaje a los soldados de nuestro país que lucharon en las guerras de Cuba, Filipinas y el Rif (de hecho, se compuso en los últimos días de la misma), que se tornaron masacres, con miles de fallecidos.

La canción ensalzaba el imperialismo hispano, aunque, en aquel momento, el propio Ministerio de Defensa escribió que simplemente pretendía “enardecer y homenajear al Ejército a través de su figura más humilde, pero más importante: el soldado, el soldadito español”. Pero si ha llegado hasta nuestros días versionada y con el mensaje cambiado gracias a Judeline, no fue simplemente por su calidad musical.

El tiempo pasó y la canción volvió a hacerse popular durante el franquismo, hasta el punto en el que Marujita Díaz acabaría cantándola vestida con chaqueta y minifalda militar, como alegre apoyo a los soldados. Se convirtió en un himno del régimen, y ha permanecido en la historia como un elemento de la ultraderecha española. Hasta ahora, ya que Judeline, claramente, la ha pretendido resignificar, convirtiendo el himno de la primera versión y la festividad de la segunda en tristeza y elegía.

Por supuesto, sobre todo tras la actuación de la cantante en 'La Revuelta', la versión de 'Soldadito español' ha causado polémica en España, tanto con los que creen que es imposible que se resignifique por todo su bagaje histórico, como para los que piensan (pensamos) que viendo la película se explica mucho mejor por qué tenía que ser este tema y no otro.

La polémica está servida mientras 'La bola negra' sigue batiendo récords de taquilla y prepara su desembarco en Estados Unidos, precisamente, con el lanzamiento de 'Soldadito español' el 16 de octubre en todas las plataformas. De 'La orgía dorada' ya nadie habla, aunque tendrá un reestreno el año que viene: una oportunidad de oro para saber de dónde viene todo el lío.

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