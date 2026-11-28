La historia de María Antonieta y Luis XVI se ha contado muchas veces en el cine, pero pocas aproximaciones han apostado por mostrar el final de la monarquía francesa desde una perspectiva tan incómoda como 'Los últimos días de María Antonieta' (‘Le Déluge’), del cineasta italiano Gianluca Jodice.

La película se aleja de los grandes salones, los vestidos espectaculares y el lujo que suelen acompañar a las recreaciones de Versalles para adentrarse en el encierro y el deterioro de sus protagonistas.

Empieza la cuenta atrás

Con Guillaume Canet y Mélanie Laurent en la piel de los monarcas, la película reconstruye el periodo posterior a la revolución de 1792, cuando la familia real fue arrestada y trasladada a la Torre del Temple de París. Allí, despojados de sus privilegios y cada vez más aislados del mundo que habían conocido, Luis XVI y María Antonieta tuvieron que enfrentarse a una realidad que parecía imposible de imaginar desde el trono.

La película toma como punto de partida los diarios de Jean-Baptiste Cléry, el ayuda de cámara personal de Luis XVI (Fabrizio Rongione). La narración comienza después de la insurrección de 1792, cuando los revolucionarios asaltaron el Palacio de las Tullerías y pusieron fin a la monarquía.

La familia real fue detenida y trasladada a la Torre del Temple, un antiguo castillo situado en el centro de París donde permanecería confinada mientras se decidía su destino. Lejos de los fastuosos espacios en los que habían vivido, los antiguos soberanos tuvieron que acostumbrarse a una existencia mucho más limitada, rodeados de muebles y objetos que apenas conservaban el eco de su antigua grandeza.

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta de Gianluca Jodice es precisamente su diseño visual. La película convierte la prisión en una especie de versión deteriorada de los antiguos aposentos reales: los muebles rococó aparecen desordenados en una estancia compartida, sin apenas intimidad, mientras los techos elevados acentúan la sensación de encierro.

Por otro lado, el guion, escrito por el propio Jodice junto a Filippo Gravino, organiza la historia en tres capítulos: 'Los dioses', 'Los hombres' y 'Los muertos'. En el primero, Luis XVI y María Antonieta todavía reciben ciertas muestras de respeto por parte de quienes los custodian.

Incluso se les permite conservar algunas comodidades, como las cenas a la luz de las velas, aunque deben someterse a horarios y restricciones que nunca habían formado parte de sus vidas.

El segundo capítulo muestra cómo esas concesiones desaparecen progresivamente: sus recursos se reducen, los miembros de su servicio son expulsados y la posibilidad de abandonar la prisión con vida parece cada vez más remota. Y el último tramo conduce inevitablemente hacia el final que todos conocemos.

La película tampoco intenta convertir a sus protagonistas en figuras especialmente heroicas ni ofrecer una defensa política de la monarquía. El Luis XVI de Guillaume Canet aparece como un hombre incapaz de adaptarse a un mundo que ya no comprende, mientras que María Antonieta se aferra a su orgullo y a los gestos de autoridad incluso cuando ha perdido cualquier poder real. Sin embargo, el interés de la historia está menos en juzgar sus decisiones que en observar cómo afrontan el encierro y la incertidumbre.

La tenéis en Movistar Plus.

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