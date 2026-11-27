Con los actores de comedia solemos tener la sensación de que son unos cachondos y que están siempre de broma, delante y detrás de cámaras. Es algo que nos puede pasar con muchos de los protagonistas de 'La que se avecina' o, antes, de 'Aquí no hay quien viva', cuyos personajes parecían estar siempre de buen humor o, al menos, dispuestos a sacarnos una sonrisa en la siguiente escena. Pero quienes les dan vida no siempre son así, y Luis Merlo y Eva Isanta lo han recordado con una reflexión en 'La Revuelta'.

El estrés tremendo de los primeros años

Durante su visita al show, ambos actores abordaron la exigencia que implica mantener el ritmo de una serie de humor a lo largo de tantos años. Merlo rememoró, por ejemplo, la dureza de las primeras etapas bajo la producción de José Luis Moreno, cuando las jornadas laborales se extendían a sábados, domingos y días festivos. Aquel ritmo generaba "un estrés tremendo" en el que, confesó, el agotamiento llegaba a tal punto que en ocasiones daban ganas de echarse a llorar, aunque reconoció que con el paso del tiempo las condiciones de trabajo cambiaron a mejor y hoy eso es historia.

"Cuando el guion es bueno y los compañeros son buenos y hay buen rollo, pues al final la comedia te acaba llevando"

"Hay una cosa que no se valora y es que hacer comedia es algo maravilloso, pero es verdad que cuando tú estás con un problema en la vida, cuando estás cansado, cuando no te encuentras tan bien con el ánimo, al principio hacer ese esfuerzo... Lo único bueno es que cuando el guion es bueno y los compañeros son buenos y hay buen rollo, pues al final la comedia te acaba llevando. "Pero la comedia necesita una energía muy especial", quiso explicar Eva Isanta hablando de cómo es su profesión con David Broncano en La 1. Ese contraste se hace todavía más evidente al terminar la función, ambos actores hacen mucho teatro, cuando el público se acerca para decirles cuánto se ríe con ellos sin imaginar el bache que puedan estar atravesando. En esos momentos, coinciden los dos, el único refugio posible consiste en sentirse amparados por sus propios personajes. En definitiva, Luis Merlo y Eva Isanta han aprovechado su paso por La revuelta para recordarnos que además de actores, son personas, y por supuesto tienen sus días como el resto de todos nosotros.

Aunque no os equivoquéis, los rodajes de 'La que se avecina' son tremendamente divertidos, como podemos ver muchas veces en los recopilatorios de tomas falsas. La última temporada de La que se avecina puede verse actualmente en Prime Video. La decimoquinta llegó hace unos días a Telecinco con, eso sí, apenas un 8,9% de share.

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