Penélope Cruz era ya una gran estrella en España cuando probar suerte en Hollywood e intentar labrarse una carrera en la meca del cine. Es cierto que no tardó demasiado en despuntar, pero eso no quita que los inicios fuesen duros, especialmente en lo referente a conseguir una red de seguridad que le permitiese sentirse cómoda allí.

Ella misma ha destacado que "en mi caso el trabajo en Estados Unidos siempre ha sido con un billete de ida y vuelta. Yo me voy allí, ruedo una película y vuelvo, que es lo que llevo haciendo todos estos años". Obviamente, eso también aplicó en su primera experiencia allí en 'Hi-Lo Country', donde tenía un papel secundario, teniendo que esperar hasta 'Woman On Top' para conseguir su primer papel protagonista en Hollywood.

"No conocía a nadie aquí"

La cuestión es que la propia Cruz recuerda que la primera vez que viajó a Hollywood lo hizo sin un verdadero plan sobre cómo asentarse durante el tiempo que iba a pasar allí. Iba a ser venir, rodar e irse, tal y como ella misma recuerda: "Cuando fui a Los Ángeles por primera vez llegué con un billete para hacer una película. Tenía mi billete de regreso. Solo venía por dos meses y no conocía a nadie aquí”.

Esa última afirmación solamente era cierta en parte, pues sí que conocía a Salma Hayek, aunque únicamente habían hablado por teléfono hasta entonces. La actriz mexicana decidió salir entonces al rescate de Cruz: "Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa, por eso ahora somos como hermanas. Hasta acabé durmiendo en su habitación porque estaba asustada, así es como nos conocimos".

"Fue increíble que alguien a quien yo no conocía, que conocía sólo a través del teléfono, se asegurara de ir a buscarme al aeropuerto y no me dejara irme a un hotel", continúa Cruz, quien desde entonces tiene una gran amistad con Hayek. Eso acabaría llevando a que en 2006 trabajasen juntas en 'Bandidas', un western cómico que acabaría estrellándose en taquilla y que aún hoy sigue siendo su única película juntas.

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