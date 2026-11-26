La aventura de Belén Esteban en 'GH VIP 9' ha llegado a su fin mucho antes de lo que muchos esperaban. Después de apenas siete días de convivencia, la colaboradora ha decidido abandonar definitivamente la casa del reality de Telecinco pese a los intentos de la dirección por convencerla de que se quedase como concursante oficial. Una decisión que tenía tomada desde el principio y que ni siquiera la opinión de su hija Andrea ha conseguido cambiar.

Su salida se ha producido este miércoles 25 de noviembre, cuando debía comunicar si aceptaba o no la propuesta del programa para continuar en la competición. La respuesta ha sido negativa. La Esteban no ha querido alargar una experiencia que, según ha explicado, le ha pasado factura tanto física como emocionalmente. Su prioridad ahora es recuperar la normalidad, reencontrarse con los suyos y volver a sus compromisos profesionales.

Durante su conversación con Jorge Javier Vázquez, la de Paracuellos ha dejado claro que no tenía intención de reconsiderar su postura. "Yo no he venido a esto. No me parece justo", ha explicado, antes de reconocer que se marcha con sentimientos encontrados. Aunque ha disfrutado de algunos momentos y asegura haberse reído mucho con sus compañeros, la experiencia no ha resultado como esperaba.

De hecho, la propia Belén ha reconocido que su hija Andrea le ha trasladado una opinión muy distinta a la suya. "Mi hija me ha dicho que me tenía que haber quedado", ha contado tras abandonar la casa. Una reacción que refleja que su marcha no era precisamente la opción que esperaban quienes seguían su participación en el reality.

La familia, el motivo definitivo

Más allá de las dificultades de la convivencia, la colaboradora ha insistido en que necesita estar cerca de su entorno. Su marido, su madre y sus compromisos fuera de la televisión han pesado más que la posibilidad de convertirse en una de las concursantes de esta edición.

"Yo tengo muchos proyectos y ¿sabes qué quiero esta noche? Dormir con mi marido en nuestra casa, ir a ver a mi madre, trabajar con mi Instagram... Sé que me vas a intentar convencer, pero lo tengo clarísimo: negativo. Estoy muy agradecida a la gente, pero, Jorge, si quieres que sea una asesina en serie, dejadme aquí", explicaba.

Belén Esteban también ha explicado que la semana ha sido especialmente complicada por las condiciones de la casa. La falta de comida, el cansancio y los problemas derivados de su situación personal han terminado por pasarle factura. "He estado superdescompensada esta semana porque he estado sin comer, como mis compañeros, con el problema que tengo", ha señalado haciendo referencia a su diabetes.

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, en el plató de 'GH VIP'

Incluso ha contado que, cuando sufría bajadas de azúcar, el equipo le proporcionaba zumos para ayudarla a recuperarse. Una circunstancia que ha contribuido a que su paso por el concurso no haya sido todo lo llevadero que imaginaba.

La madrileña tampoco ha ocultado que algunas situaciones vividas dentro de la casa le han resultado desagradables. "Yo viví 'GH VIP' en 2015 y lo que estamos viviendo ahora es un cuadro", comentaba, en referencia a unas condiciones de convivencia que considera muy diferentes a las que conoció en su anterior participación de la que salió como ganadora.

Una misión cumplida

La entrada de Belén Esteban en 'GH VIP 9' tenía inicialmente un objetivo concreto: aportar entretenimiento y animar los primeros días del concurso. Sin embargo, la dirección quería que diese un paso más y se incorporase oficialmente al reality. Una posibilidad que la colaboradora ha descartado desde el primer momento.

"Desde el primer momento se sabía que yo venía aquí con una misión. Pero yo no me voy a quedar, lo tengo claro. Vinieron el otro día a hablar conmigo para que me quedara… Yo me voy para Paracuellos", apuntaba. "No tengo nada que pensarme, de verdad. Lo tengo clarísimo. Yo me voy esta noche a Paracuellos con mi marido", ha insistido.

También ha querido agradecer la oportunidad y el cariño recibido, aunque reconoce que ha sufrido durante estos días: "Lo he intentado hacer lo mejor posible, lo he pasado muy mal y he llorado muchas veces en el baño".

Su despedida deja una incógnita sobre cómo afectará su ausencia al desarrollo del reality, especialmente después de que el programa organizase una falsa expulsión para hacer creer a los concursantes que era la primera eliminada. Belén Esteban, por su parte, no quiere mirar atrás: regresa a Paracuellos, a su familia y a sus proyectos.

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