En 1996, un mes después de publicar el disco Recovering the Satellites, el grupo Counting Crows estableció como single la canción ‘A Long December’, intuyendo un posible potencial comercial por su cuenta. Adam Duritz, cantante del grupo, escribió la canción a raíz del atropello de uno de sus amigos por una moto, que le condujo a una serie de lesiones que llevaron tiempo de recuperación.

La base es trágica, pero la canción no. Duritz contó a Rolling Stone en su momento que quería abordar algo tan terrible como si fuera un cambio, y tratar de ser optimista ante la posibilidad del cambio. Aunque los golpes sean duros, puede salir algo positivo del cambio. Es algo con lo que sin duda conectó Jane Schoenbrun, cineasta no binaria que ha tratado la transformación en todas sus películas.

Sus películas anteriores, ‘We’re All Going To The World’s Fair’ y ‘El brillo de la televisión’ (’I Saw the TV Glow’), se produjeron mientras estaba realizando su propia transición de género, y el cambio que se captura tiene un tono más temeroso e inseguro. Su última obra, ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ (’Teenage Sex and Death at Camp Miasma’), perseguía algo distinto: capturar el cambio como algo más liberador y feliz.

Su última fantasía lidia con la historia del slasher, con el fetiche cinéfilo, con la perversión económica de Hollywood con las franquicias, con el deseo queer y con la identidad. Cruzando referencias pop que van desde ‘Persona’ hasta ‘Campamento sangriento’ (’Sleepaway Camp’), intenta capturar de nuevo el impacto de nuestras obras preferidas a la hora de marcar nuestra manera de ser y nuestra manera de existir, incluyendo cómo se desea.

A partir de aquí habrá spoilers de 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'

Schoenbrun trata de avanzar un poco la discusión que se ha tenido en los últimos años, tanto en lo académico como en la popular, para reinterpretar determinados clásicos del terror en clave LGTBIQ. Películas antiguas que de repente se revitalizar por matices, intencionados o no, que acaban reflejando las vivencias del colectivo de una manera abstracta. El paso adelante que propone ‘Miasma’ trata de contemplar la perspectiva del monstruo como la asimilada como propia, encontrando en la muerte la liberación que no se le concede abrazando su propia identidad.

La liberación de la muerte

Pequeña Muerte, el asesino sin rostro ni género binario que ancla la franquicia de ‘Campamiento Miasma’ que se trata dentro de la propia película, es observado a menudo tomando su propio punto de vista. Aunque vemos metraje de la supuesta película original que se quiere rescatar, el ritmo y estilo de la película no se corresponde a una película de terror de los ochenta. Schoenbrun pervierte todo hasta con sangre exageradamente digital para volver a dialogar con la compleja naturaleza de la nostalgia y de cómo asimilamos en el presente referencias del pasado.

Es por ello que, para capturar la escena más violenta de este slasher, pone su cámara todo el rato en los ojos de pequeña muerte o capturando su “cara” (algo se ve tras los amasijos de metal). El resultado rompe con lo establecido por muchos frentes, especialmente por un tono que parece optimista y celebratorio gracias a un sencillo toque: incluir la balada ‘A Long December’ altera la atmósfera y cómo apreciamos fuera de campo toda esta muerte y casquería desatada.

Un cambio positivo, incluso aunque sea mediante la liberación de lo monstruoso. Pero es un interesante cambio de tercio para Schoenbrun en su desarrollo como cineasta y en su relación con el medio con el que interactúa, mientras mantiene una línea de intentar reconsiderar lo que consideramos aterrador.

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