Han sido trece añazos de espera, pero en apenas unos días vuelven las magical girls de 'Madoka Magica' con una cuarta película que promete dejarnos en corazón tiritando. El anime de 2011 fue toda una revolución que reventó el género, ofreciéndonos una visión tremendamente trágica y desoladora de la realidad a la que se enfrentaban sus heroínas adolescentes.

Ahora llega a cines 'Madoka Mágica Walpurgisnacht: Rising', la secuela definitiva para despedir la franquicia por todo lo alto.

No hay tres si cuatro

Tras la serie de anime original, se estrenaron dos películas recopilatorias para llevar la historia de 'Madoka Magica' a la pantalla grande. En 2013 se estrenaría 'Rebellion', una secuela en toda regla con un nuevo capítulo para la historia, más drama y un final que lo cambiaba todo... Aunque también dejaba la puerta muy abierta y algunos cabos sueltos sin atar del todo.

Por desgracia, 'Walpurgisnacht: Rising' ha tardado lo suyo y fue acumulando retraso tras retraso porque sus responsables no querían comprometer la calidad. Finalmente la cuarta entrega de 'Madoka Magina' se estrenó en Japón el pasado agosto y ahora prepara su estreno en España de la mano de Selecta Visión.

Ya se pudo ver brevemente 'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' durante el Festival de Sitges el mes pasado, pero la película de anime se estrena en las salas de cine de toda España este próximo 27 de noviembre. Eso sí, exclusivamente en Yelmo Cines y el versión original con subtítulos en castellano.

En Japón, 'Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' ha tenido una muy buena acogida por su increíble apartado visual, que por lo visto justifica los retrasos acumulados, y una carga dramática abrumadora. Aunque muchos fans también la pintan de confusa y reclaman que se deja demasiados cabos sueltos... Así que quizás este no es el final definitivo que esperamos para 'Madoka Magica' y Magica Quartet todavía se está guardando algún as en la manga. ¡Lo comprobaremos en unos días!

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