Ha llegado la hora del ya tradicional repaso mensual de Espinof a las 4 mejores películas nuevas que han llegado a Amazon Prime Video en 2026. Entre ellas encontraréis tanto títulos muy recientes como un clásico imprescindible de la historia del cine, buscando así que cualquiera pueda encontrar algo a su gusto.

Antes de entrar en materia, me gustaría recordaros que también podéis echar un vistazo al repaso de las 4 mejores de julio de 2026, otro con las 4 mejores de agosto de 2026, uno más con las 4 mejores de septiembre de 2026 y un último de las 4 mejores de octubre de 2026, que quizá encontréis ahí algo que os interese y todavía esté en la plataforma de Amazon.. Dicho esto, pasemos ya con las elegidas de noviembre.

'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo'

Hago un poco de trampa al recuperar esta película estrenada a finales de octubre, ya que mi artículo del anterior se lanzó varios días antes, por lo que era un poco trampa incluirla entonces, a lo que hay que añadir que las películas originales de Prime Video a lo largo de noviembre han dejado bastante que desear. Con un enfoque mucho más orientado a la acción que la primera entrega, es cierto que pierde ese toque especial, pero se nota que hay más músculo financiero para ofrecer un buen pasatiempo zombi.

Crítica de 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo' | Verla en Prime Video

'Bullet Train'

Un pasatiempo de primera firmado por un inspirado David Leitch, nuevamente de actualidad por el reciente lanzamiento de la desigual 'Cómo robar un banco'. Aquí Brad Pitt lideró una divertidísimo thriller de acción con clara vocación cómica que es cierto que se pasa un poco de rosca al final, pero uno se lo ha pasado tan bien hasta entonces con esa singular galería de personajes que no pasa nada.

Crítica de 'Bullet Train' | Verla en Prime Video

'El último duelo'

Matt Damon y Adam Driver se enfrentan en este sensacional thriller histórico de Ridley Scott basado en una singular historia real. Con una estructura narrativa deudora de 'Rashomon' y un reparto de primera -atención a lo jugón que está Ben Affleck ofreciendo aquí una de las mejores interpretaciones de su carrera-, fue un fracaso injusto en taquilla que no me cansaré de reivindicar.

Crítica de 'El último duelo' | Verla en Prime Video

'Manhattan'

Es curioso que el propio Woody Allen considera que está algo sobrevalorada, pero personalmente sigo pensando que es una de las mejores comedias de todos los tiempos. Una imprescindible obra maestra estrenada originalmente hace ya casi 50 años que sigue manteniendo toda su fuerza explorando la insatisfacción existencial con el sello característico de su creador.

Crítica de 'Manhattan' | Verla en Prime Video

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