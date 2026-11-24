A sus 82 años, Terrence Malick nos ha dejado una filmografía repleta de largometrajes altamente recomendables, hasta el punto de que muchos pueden llegar incluso a olvidar la existencia de uno de sus primeros trabajos: 'Días del cielo'. Estrenada en 1978, podemos decir que es una de esas películas que explican por sí solas el prestigio de su director y guionista, pero también destacó por su fotografía y por su elenco protagonista donde se encontraban Sam Shepard, Richard Gere y Brooke Adams.

Sin embargo, este no fue el reparto inicial pensado por Terrence Malick. Antes de incorporar a Richard Gere, tras la renuncia por compromisos previos de su primera opción, John Travolta, el cineasta estadounidense había elegido a la actriz franco-canadiense Geneviève Bujold para el papel de Abby. Finalmente, tras una tensa reunión previa al rodaje en la que Bujold chocó con el director, Malick decidió apartarla del proyecto y otorgarle el personaje a Brooke Adams para su alegría, y la de Gere, ya que ambos se conocían previamente de los teatros de Nueva York y sentían una mutua atracción que acabó traspasando la pantalla como ellos mismos reconocieron.

Dos actores que se querían

"Brooke y yo éramos viejos conocidos, y me alegré cuando consiguió el papel. Al principio había otra actriz implicada, pero tuvo que abandonar el proyecto. Fue entonces cuando apareció Brooke. Yo estaba completamente colado por ella, así que para cuando la eligieron para la película ya empezaba a meterme en el personaje", reconoció Richard Gere en una entrevista con Note. Como decíamos, el sentimiento era mutuo, aunque Brooke Adams admitió años después, en declaraciones a The Film Stage, que también llegó a sentirse atraída por Shepard, su otro compañero del film:

"Simplemente fue dejarnos llevar, fluir con lo que pasaba. Yo estaba un poco enamorada de los dos, y creo que ellos también sentían algo bastante fuerte por mí, así que aprovechamos esa dinámica. No hablábamos mucho de cómo actuar eso; de hecho, yo siempre me sentía un poco torpe o despistada… ya sabes, las mujeres a veces sienten que no son tan interesantes como los hombres. Y ellos eran difíciles de encasillar: Sam tenía fama de irse de la habitación en cuanto terminaba de hablar, sin decir adiós ni nada, y Richard también iba muy a su aire, con esa actitud cool. Así que yo estaba siempre alerta, pendiente, esperando dar la talla para todos". Adams

En otras palabras, parte de la química que se ve en Días del cielo nace de la relación real entre sus tres protagonistas. Una película, destacábamos en las páginas de Espinof hace unos años, visualmente deslumbrante que deja a un lado lo comercial para contar una tragedia poética, apoyándose sobre todo en la fuerza de sus imágenes y en el contraste entre la belleza de su puesta en escena y la dureza de su historia ambientada en Texas. Muy a nuestro pesar, no está disponible hoy en streaming para su correcto visionado.

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