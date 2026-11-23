'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' vuelve a Panem para explorar uno de los episodios más traumáticos de la vida de Haymitch Abernathy: su participación en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, los 50.º Juegos del Hambre.

La película, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada y Mckenna Grace, adapta la novela homónima de Suzanne Collins y nos traslada 24 años antes de los acontecimientos de la saga original, cuando Haymitch tenía 16 años y el Distrito 12 lo enviaba a una arena diseñada para convertir la supervivencia en un espectáculo. Aunque la cinta conserva los momentos fundamentales del libro y el recorrido de su protagonista, también introduce algunos cambios y prescinde de escenas que los lectores reconocerán enseguida.

Las principales diferencias

Una de las diferencias más dolorosas está en la muerte de Ampert Latier, uno de los aliados más cercanos de Haymitch en la arena. En la novela, el protagonista regresa al Sub-A y se encuentra con las ardillas murciélago, unos mutos programados para atacar que tienen pelaje de tonos arcoíris y garras curvas de unos diez centímetros.

Haymitch intenta regresar para ayudar a su amigo, pero acaba descubriendo los restos de Ampert tras el ataque: de él solo queda su esqueleto, sin carne ni ropa, junto a un hacha y su cuchillo. La secuencia subraya la brutalidad de los mutos creados por el Capitolio y el impacto que la pérdida tiene sobre Haymitch. En la película, sin embargo, el momento es menos explícito. El protagonista sostiene el cuerpo de Ampert entre sus brazos y llora sobre él, sin recrearse en la crudeza gráfica que describe Suzanne Collins.

Otra de las escenas que no han llegado a la adaptación es el enfrentamiento con el muto puercoespín, una criatura gigantesca que Haymitch y Maysilee Donner deben esquivar durante su recorrido por la arena. En el libro, el animal tiene el tamaño de un oso y está cubierto de púas doradas, plateadas y de bronce que se extienden por el lomo, los costados y la cola. Sus chillidos recuerdan a los de un bebé y sus dientes son enormes, lo que convierte el encuentro en una amenaza especialmente inquietante.

Leonore Dove los compara con cerdos con púas y explica que disparan sus púas cuando alguien entra en contacto con ellos, aunque la versión creada por el Capitolio dista mucho de cualquier animal doméstico. El muto acaba matando a Buck, tributo del Distrito 10, y amenaza también a Chickory y Hull, del Distrito 11.

Su desaparición de la película elimina una persecución que en la novela sirve para demostrar que la arena es mucho más que un escenario de trampas humanas: es un ecosistema entero concebido para matar.

También cambia el significado de las gominolas que Haymitch encuentra y que están relacionadas con Leonore Dove, su novia. En la película, los dulces aparecen vinculados a la tienda de los Donner y a un recuerdo previo del Distrito 12, ya que habían sido entregados a Sid, el hermano de Haymitch, durante la cosecha. La novela, sin embargo, describe unas chuches de color rojo intenso que desprenden un aroma similar al de las rosas del presidente Snow.

No es un detalle casual, sino de una pista que conecta la amenaza con el propio mandatario y con su capacidad para intervenir en la vida de Haymitch y de quienes forman parte de su entorno. Al modificar los colores y el origen de los dulces, la película altera esa señal narrativa que en el libro apunta de forma mucho más directa a la intervención del Capitolio en la tragedia de Leonore.

Además, la adaptación también prescinde de un pequeño episodio relacionado con Silka Sharp, una tributo profesional que aparece en un momento especialmente vulnerable. En la novela, Haymitch recibe chocolate de un patrocinador mientras se refugia en un árbol junto a Wellie. Durante ese momento, comparte o deja parte del regalo para Silka, que se encuentra al pie del árbol. La escena se aleja de la imagen habitual de los profesionales como tributos fríos, entrenados para matar y sin margen para la compasión, y muestra a una niña atrapada en una competición que no ha elegido.

Sin embargo, estos cambios no alteran el desenlace de Haymitch ni el peso emocional de sus pérdidas. La película conserva el recorrido esencial del personaje y los acontecimientos que lo convertirán en el mentor que conocemos en la primera entrega, aunque reduce algunos pasajes que profundizan en la relación entre los tributos, el funcionamiento de la arena y la dimensión más despiadada de los Juegos.

Para quienes hayan leído la novela, son diferencias que ayudan a entender qué ha decidido priorizar Francis Lawrence en su adaptación y cómo ha trasladado a la pantalla una historia en la que sobrevivir no siempre es suficiente.

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