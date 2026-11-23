De tal palo, tal astilla. Eso es lo que ha vuelto a confirmar ahora Joseph Baena, ya que el hijo de Arnold Schwarzenegger ha hecho su debut como atleta profesional este 2026, más concretamente en la categoría de culturismo natural. Y además lo ha hecho con éxito, ya que se ha situado entre los mejores de su categoría en el INBA/PNBA Pro/Am World Cup, que tuvo lugar en El Segundo, localidad situada en el estado de California.

Es cierto que sigue lejos del increíble logro de su padre, que llegó a ser Mister Olympia hasta en siete ocasiones, convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la historia del culturismo. Eso no quita ningún mérito a la exhibición de Baena mostrando sus poses y simetría muscular dentro de la división Classic Physique Open.

"Es el mejor compañero de entrenamiento"

El joven de 29 años comenzó su andadura en este mundillo el pasado mes de marzo y bien pronto está bien los frutos de su buen trabajo. Él mismo ha destacado que "quedé entre los cinco primeros" y "estoy sumamente orgulloso de mí mismo". Además, Baena destaca que no ha tenido entrenador personal, pero sí orientación sobre lo que es realmente clave: "Como siempre dice mi padre, no existe el hombre que se hace a sí mismo"

Baena comentó un poco todas las claves de su dieta en GQ, donde destacaba la influencia que ha ejercido sobre él el protagonista de 'Terminator': "Mi papá me dio la enciclopedia del culturismo. Estaba mirándola, tratando de aprender cómo desarrollar los bíceps, y me enamoré del levantamiento de pesas. Me enamoré de comer saludable. Me enamoré de aprender sobre el cuerpo y cómo reacciona al entrenamiento, y me apasioné mucho por eso".

Además, Baena también ha señalado lo siguiente sobre las sesiones de entrenamiento con su padre: "Es el mejor compañero de entrenamiento. No sé qué más decir. Me anima. Se asegura de que no me relaje en el gimnasio. Cuando bajo de carbohidratos y de calorías y empiezo a sentirme cansado, me da ánimos".

Por cierto, el culturismo no es la única pasión que comparten, pues Baena también ha debutado ya como actor con pequeños papeles en títulos como 'Furia', donde coincidió con Morgan Freeman y Luke Hemsworth, o 'Charlot', el thriller de ciencia ficción con John Malkovich y Rosa Salazar.

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