En sus tres décadas de carrera, Michelle Jenner ha demostrado ser una actriz capaz de dominar con nota registros tan dispares como la comedia, el drama histórico o el thriller psicológico, pero para muchos espectadores su rostro siempre quedará vinculado a dos series de gran éxito en España: 'Isabel', donde dio vida a la Reina Católica a lo largo de tres magníficas temporadas, y 'Los hombres de Paco', una ficción con la que nos hizo reír y llorar. Sobre ambos título ha hablado con Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

¿Cuál de ellas fue más importante a nivel profesional? "A ver, depende. Para mí, 'Los hombres de Paco' fue mi gran escuela. Fueron cinco años de mi vida donde tocábamos todos los géneros, la comedia, el drama, la acción, el musical, cualquier cosa lo hicimos, y estuve rodeada de actores maravillosos, de los que aprendí un montón", explicó.

"Después, una vez acabó, mi mayor preocupación era hacer algo distinto. Es decir, quería demostrar, no solo a los demás, sino a mí misma, que podía hacer otras cosas, otros personajes. Y en aquel momento me llegó 'No tengas miedo', una película de Moncho Armendariz, que fue brutal. Y es verdad que 'Isabel' luego también me marcó muchísimo. Fue otra gran escuela para mí. Fue un arco de personaje increíble y también otro tipo de género, de época y de todo, que la verdad es que lo disfruté", agregó.

La anécdota de ser hija de la voz de Samuel L. Jackson

Pero Jenner también puede presumir de ser una consumada actriz de doblaje. Se trata de un oficio que conoció bien de cerca por entorno familiar, aunque sus primeros pasos llegaron de manera casual con apenas seis años, cuando un compañero de su padre le pidió que dijera "una palabrita" en una película repleta de niños. A partir de ese debut, empezaron a llamarla para papeles progresivamente más importantes, hasta poner voz a personajes tan icónicos de la cultura popular como Hermione de Harry Potter. Como curiosidad, la actriz bromeó recordando que su padre, Miguel Ángel Jenner, conocido por poner voz a actores tan icónicos como Samuel L. Jackson o Jean Reno, utilizaba ese tono tan serio para atender el teléfono cuando la llamaba en casa algún pretendiente.

Michelle Jenner ha tenido un 2026 especialmente completo, con proyectos en televisión ('Berlín y La dama de armiño'), animación ('Tadeo Jones y la lámpara maravillosa') y cine. Entre estos últimos está 'El nido', un thriller psicológico de atmósfera perturbadora y marcado componente dramático que acudió a promocionar durante su visita al show. Durante la charla también habló de 'Abril ya no es invierno', una película recién rodada junto a la directora Mabel Lozano que aborda el tema de la explotación sexual.

Vía | RTVE

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