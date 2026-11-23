A mí me das una universidad llena de niños ricos co secretos, romances tóxicos, venganzas familiares y gente increíblemente guapa tomando malas decisiones y yo estoy dentrísimo, dispuesta a apagar el cerebro durante un rato. Eso es justo lo que te da 'Perfectos mentirosos', la película de Prime Video basada en la novela de Álex Mírez, que cuenta con todos esos ingredientes y alguno más.

Dirigida por Jesús Colmenar, nos mete de lleno en un universo de privilegios, intrigas y dramas sentimentales donde nadie parece tener una vida mínimamente normal y cualquier conversación puede acabar siendo una revelación escandalosa.

Problemas del primer mundo

La historia sigue a Jude (Irene Balmes), que llega a la exclusiva universidad de Tagus con una misión bastante más turbia que sacarse una carrera: averiguar qué ocurrió realmente con su hermano y qué papel tuvo en su muerte la poderosa familia Cash. Para conseguirlo, tendrá que acercarse a Aegan (Gleb Abrosimov), Adrik (Pau Simon) y Aleix (Pablo Scapigliati), tres hermanos que parecen tenerlo todo y que, por supuesto, esconden mucho más de lo que están dispuestos a reconocer.

Porque los que van a Tagus no van allí a estudiar precisamente. Entre fiestas, miradas intensas y enfrentamientos familiares, la universidad funciona más bien como un escaparate de gente guapísima con muchísimo dinero y una preocupante incapacidad para comunicarse de manera normal.

La película se mueve por los códigos del romance juvenil y el thriller de intrigas, con todos los ingredientes que cabe esperar. El problema es que quiere meter tantas cosas en la coctelera que a veces acaba sirviendo una bebida difícil de digerir.

Los conflictos suceden a toda velocidad, algunas relaciones apenas tienen tiempo para desarrollarse y algunos giros llegan antes de que hayamos terminado de procesar el anterior. Además, hay decisiones que toman los personajes que requieren un acto de fe importante y también situaciones que parecen existir solamente para que el drama no decaiga ni durante cinco minutos.

Aunque tampoco nos podemos poner exquisitos con una película que no busca ser algo demasiado profundo.

Todo tiene ese envoltorio de thriller juvenil intenso en el que hasta una simple conversación parece adelantarse a una desgracia. No siempre funciona, pero al menos hay una intención clara de darle personalidad a este universo de secretos y privilegios.

En cuanto al reparto, Irene Balmes lleva el peso de la historia como Jude, una protagonista que tiene que navegar entre sus propios planes y todo lo que empieza a sentir por las personas a las que pretendía utilizar. Los hermanos Cash completan ese catálogo de personajes complicados y atractivos que exige una historia de estas características. Y, por supuesto, para mí también tenía un pequeño aliciente personal encontrarme con Irene Ferreiro en pantalla.

Al final, 'Perfectos mentirosos' es, ante todo, una mamarrachada que hay que saber disfrutar sin pedirle mucho más. Tiene clichés a puñados, melodrama para dar y regalar, personajes que necesitan urgentemente unas cuantas sesiones de terapia y una trama que no siempre consigue mantener los pies en el suelo. Pero también tiene ese punto de entretenimiento desvergonzado que te invita a seguir mirando aunque sepas perfectamente por dónde van los tiros.

No es una película que vaya a cambiarte la vida ni tampoco le hace falta, a veces basta con un puñado de secretos, unos cuantos niños ricos haciendo el ridículo y un drama descomunal para pasar un buen rato.

La tenéis en Prime Video.

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