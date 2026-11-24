Sandra Bullock lleva varias décadas siendo una de las actrices más populares de Hollywood, pero su carrera estaba empezando a despegar realmente cuando le llegó la oferta para participar en una superproducción que acabó recaudando 336 millones de dólares. Sin embargo, ella rechazó esa película sin dudarlo ni tan siquiera un segundo.

La actriz todavía estaba saboreando las mieles del éxito gracias a la muy entretenida 'Speed' cuando le llegó la posibilidad de participar en 'Batman Forever'. Lo cierto es que ni siquiera era la primera opción, ya que Rene Russo había sido fichada para interpretar a la Doctora Chase Meridian, pero el abandono de Michael Keaton y el posterior fichaje de Val Kilmer llevó a que Warner ya no quisiera seguir adelante con ella.

"Me gustan los papeles poco convencionales"

Fue entonces cuando le ofrecieron el papel a Bullock, quien en San Francisco Chronicle confiesa que "ni siquiera me leí el guion", existiendo dos motivos para ello. El primero es que ya se había comprometido con 'Mientras dormías', una de las comedias románticas más importantes de Hollywood de los años 90, mientras que el segundo era que confesaba que ese tipo de papel en una película de superhéroes no le motivaba:

Me gustan los papeles poco convencionales. Me gustaría interpretar, por ejemplo, a la hermana del Joker o a la gemela malvada de Enigma.

Tras considerarse otras opciones como Jeanne Tripplehorn, Robin Wright, Cindy Crawford o Linda Hamilton, el papel de Chase Meridian fue finalmente para Nicole Kidman, quien años después confesó que lo había aceptado simplemente "porque quería besar a Batman".

Escena de 'Batman Forever'

Pese al éxito comercial que tuvo 'Batman Forever', es bien poco probable que Bullock se arrepintiese de su decisión, pues 'Mientras dormías' funcionó de maravilla en taquilla al recaudar 182 millones de dólares frente a un presupuesto de apenas 17.

Además, el rodaje de 'Batman Forever' fue tan extenso que a Bullock le dio tiempo a rodar otra película además de 'Mientras dormías' durante el mismo periodo. La elegida fue 'La red', un thriller de acción que también dio beneficios, pues ingresó 110 millones de dólares cuando había costado apenas 22.

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