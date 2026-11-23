Ya desde la primera temporada, 'Star Wars: Visions' demostró ser un proyecto con un potencial tremendo. Una antología de anime en la que diferentes estudios y creadores podían explorar la galaxia de George Lucas, pero creando sus propios giros de tuerca al lore de los Sith y los Jedi y mostrándonos todo tipo de historias inspiradas en 'Star Wars'.

Uno de los cortos resultó ser un piloto encubierto que dio pie a 'La Jedi número 9', una serie de anime en toda regla que se ha estrenado este año en Disney+. Pero aunque una serie así sonaba como un sueño, el director Kenji Kamiyama se encontró unos cuantos obstáculos.

Sí pero no

Desde luego, uno de los mayores atractivos de 'Star Wars: Visions' es la libertad que propone en el papel. Porque, al no estar atados al canon principal ni a la saga de los Skywalker, se puede explorar todo tipo de historias y personajes dando rienda suelta a la imaginación de los creadores. Además de que algunas cosas solo pueden funcionar de verdad en animación, y la antología aprovecha sus recursos al máximo.

Esta libertad atrajo muchísimo a Kamiyama para 'La Jedi número 9', especialmente a la hora de expandir la historia desde el primer corto a un segundo y a toda una serie larga. Y aunque todo pintaba muy bonito de entrada, pronto se encontró unos cuantos problemas desde Lucasfilm.

"Al principio me dijeron que podía hacerla con libertad. Pero cuando se convirtió en una serie, de repente empezaron a surgir reglas únicas y en Lucasfilm se enfadaron conmigo", confesó Kamiyama en el Festival Internacional de Cine de Animación de Aichi-Nagoya, como recogen desde CBR.

El director no quiso mojarse demasiado con detalles, pero quizás este toma y daca con Lucasfilm es una de las razones por las que la serie tardó tanto tiempo en estrenarse. Hay que tener en cuenta que la historia de Lah Kara se ambienta en una continuidad diferente a la del canon de 'Star Wars', pero quizás hubo ciertas imposiciones estéticas o incluso sobre la manera en la que se representaba la Fuerza para no desviarse demasiado de ciertos aspectos que el público conociera.

A pesar de que fue un parto complicado, Kamiyama no se arrepiente de haber trabajado con Lucasfilm en 'Star Wars: Visions presenta — La jedi número 9'. El director explicó que su deseo de hacer películas empezó con 'Star Wars', así que poder trabajar en un proyecto así le ha permitido cumplir un sueño de toda la vida.

"Todo empezó cuando quise hacer 'Star Wars', estaba genuinamente feliz de poder trabajar con toda esa gente. Y, al mismo tiempo, quería demostrar si lo que había estado haciendo sería aceptado por la gente a la que admiraba. Así que me alegro de que pudiera conseguir todo eso", afirmó el director.

A Disney y Lucasfilm también les salió bien la cosa. 'Star Wars: Visions presenta — La jedi número 9' tuvo muy buena acogida entre el público y crítica, con un 92% de reviews positivas en Rotten Tomatoes, así que no habría que descartar una segunda temporada. Ahora lo que no está tan claro es si Kamiyama querría repetir la experiencia, o con una vez ya le ha bastado de sobra.

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