HOY SE HABLA DE

El director de un fan film de 'Star Wars' acusa a Disney de plagio en un capítulo de 'Visions'. Las pruebas hablan por sí solas

Lorenz Hideyoshi se pregunta "por qué" y ofrece un par de alternativas a La casa del ratón para evitar este tipo de situaciones en un futuro

Captura De Pantalla 2025 11 23 A Las 20 22 35
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
instagram
4713 publicaciones de Víctor López G.

Cuando hace cosa de un mes se estrenó la tercera y más que sólida temporada de 'Star Wars: Visions', la antología animada ambientada en el universo de George Lucas que, todo sea dicho, es de lo mejor que nos ha dado dado la saga en una larga —larguísima temporada—, no vimos venir que traería polémica bajo el brazo. Pero, claro, vivimos en un mundo en el que las situaciones de llevarse las manos a la cabeza y perder la esperanza aparecen hasta debajo de las piedras.

Sin cortarse un pelo

En esta ocasión, la controversia ha llegado de la mano del realizador y especialista Lorenz Hideyoshi, que ha participado jugándose el tipo en producciones como ambas partes de 'Dune' o 'John Wick 4' y que en 2019 dirigió un fan film de unos 5 minutos titulado 'Dark Jedi' en cuyo metraje hay un duelo de sables láser que no está nada, pero que nada mal.

De Batman a Goku: 12 fan films alucinantes que no tienen nada que envidiar a las películas de Hollywood
En Espinof
De Batman a Goku: 12 fan films alucinantes que no tienen nada que envidiar a las películas de Hollywood

¿Y qué ha ocurrido? Pues que Hideyoshi, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, ha decidido comparar un vídeo —editado para hacer los símiles más evidentes— que pone frente a frente su pequeña película con el séptimo episodio de la segunda temporada de 'Visions', titulado 'The Bandits of Golak', en el que hay un combate que, básicamente, parece calcar tanto los ángulos y movimientos de cámara como la coreografía de 'Dark Jedi'


Captura De Pantalla 2025 11 23 A Las 20 21 51

En su post, el stuntman subraya el sinsentido del presunto plagio haciendo alusión a que en 'Visions' los personajes tienen armas diferentes, "pero aún así se las apañaron para forzar su coreografía en la acción". Después, Hideyoshi se pregunta el por qué de esta decisión creativa —por llamarla de alguna manera— y da un par de alternativas a la factoría Disney para hacer las cosas un poquito mejor la próxima vez:

"¿Por qué, Disney? ¿Es porque hicimos un fan film tributo sin ánimo de luicro de una de tus propiedades intelectuales y ahora crees que está justificado robar de este conjunto de producción creativa? Tal vez, en su lugar: a) Pagad a vuestros animadores más o, b) Contratad a un diseñador de acción".

Como siempre, las conclusiones son de los espectadores pero, a título personal, creo que los ejemplos ofrecidos por el director hablan por sí solos. Lo que tengo claro es que, si no es con estas prácticas, el esfuerzo se intentará ahorrar con la IA en un futuro no muy lejano. Gane quien gane, la creatividad pierde.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | "Wicked se prohibirá en 3 ó 5 años". Adam McKay denuncia que el musical peligra en la América de Donald Trump

En Espinof | Las mejores películas musicales de todos los tiempos


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios