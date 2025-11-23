El director de un fan film de 'Star Wars' acusa a Disney de plagio en un capítulo de 'Visions'. Las pruebas hablan por sí solas

Cuando hace cosa de un mes se estrenó la tercera y más que sólida temporada de 'Star Wars: Visions', la antología animada ambientada en el universo de George Lucas que, todo sea dicho, es de lo mejor que nos ha dado dado la saga en una larga —larguísima temporada—, no vimos venir que traería polémica bajo el brazo. Pero, claro, vivimos en un mundo en el que las situaciones de llevarse las manos a la cabeza y perder la esperanza aparecen hasta debajo de las piedras.

Sin cortarse un pelo

En esta ocasión, la controversia ha llegado de la mano del realizador y especialista Lorenz Hideyoshi, que ha participado jugándose el tipo en producciones como ambas partes de 'Dune' o 'John Wick 4' y que en 2019 dirigió un fan film de unos 5 minutos titulado 'Dark Jedi' en cuyo metraje hay un duelo de sables láser que no está nada, pero que nada mal.

¿Y qué ha ocurrido? Pues que Hideyoshi, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, ha decidido comparar un vídeo —editado para hacer los símiles más evidentes— que pone frente a frente su pequeña película con el séptimo episodio de la segunda temporada de 'Visions', titulado 'The Bandits of Golak', en el que hay un combate que, básicamente, parece calcar tanto los ángulos y movimientos de cámara como la coreografía de 'Dark Jedi'.





En su post, el stuntman subraya el sinsentido del presunto plagio haciendo alusión a que en 'Visions' los personajes tienen armas diferentes, "pero aún así se las apañaron para forzar su coreografía en la acción". Después, Hideyoshi se pregunta el por qué de esta decisión creativa —por llamarla de alguna manera— y da un par de alternativas a la factoría Disney para hacer las cosas un poquito mejor la próxima vez:

"¿Por qué, Disney? ¿Es porque hicimos un fan film tributo sin ánimo de luicro de una de tus propiedades intelectuales y ahora crees que está justificado robar de este conjunto de producción creativa? Tal vez, en su lugar: a) Pagad a vuestros animadores más o, b) Contratad a un diseñador de acción".

Como siempre, las conclusiones son de los espectadores pero, a título personal, creo que los ejemplos ofrecidos por el director hablan por sí solos. Lo que tengo claro es que, si no es con estas prácticas, el esfuerzo se intentará ahorrar con la IA en un futuro no muy lejano. Gane quien gane, la creatividad pierde.

