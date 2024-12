"'Wicked' se prohibirá en América en 3 ó 5 años". Adam McKay denuncia que el musical peligra en la América de Trump

Esta historia no empieza en el despacho de Adam McKay, sino en Kuwait. Y es que, después de que varios medios especularan con el supuesto contenido LGBTQ+ de 'Wicked' y de su reparto, fue prohibida en los cines el día antes de su estreno. Eso sí, las autoridades han prometido que es algo temporal y que, tras comprobar si efectivamente tiene esa temática o no, finalmente podrá proyectarse. Suficiente para que McKay (ahora sí) se pregunte si esto es algo que, poco a poco, vamos a ver como si fuera normal.

Verdes de rabia

Mientras la película se acerca a los 600 millones de recaudación en todo el mundo (una cifra más que digna, sobre todo para ser un musical sin complejos de ningún tipo), el director de 'No mires arriba' ha expresado su absoluta admiración por ella en Twitter: "A un nivel de historia, 'Wicked' es una de las grandes películas de estudio más radicales jamás hechas. Sé que la parte 2 va más hacia el centro, pero la primera trata, sin tapujos, sobre la radicalización en la cara del arribismo, el fascismo y la propaganda". Y tiene claro que no es casualidad.

Lo que es realmente llamativo de 'Wicked' es que salga AHORA, cuando América nunca había sido más de derechas o tenido más propaganda. Y sí, sé que la producción teatral y el libro son mucho más antiguos, así que parte del momento es una coincidencia, pero aún así...

Después respondía a otro tuitero diciendo "Creo que te quedarás impactado. Si América sigue yendo por este camino no me sorprendería ver la película prohibida en 3 ó 5 años". Aún tuvo tiempo para comparar 'Wicked', en cuanto a ideología de "gran película de estudio", con 'El puente sobre el río Kwai', 'Sonrisas y lágrimas', 'Centauros del desierto', 'Ciudadano Kane' y... 'Los juegos del hambre', de la que afirma "Es grande. Es increíblemente izquierdista". A veces es mejor no mirar arriba.

En Espinof | La película 'Wicked' es fiel al musical original pero hemos encontrado 7 diferencias importantes. Canciones alargadas, nuevos personajes y más cambios

En Espinof | Las mejores películas de 2024