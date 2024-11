Los 7 cambios de la película de 'Wicked' frente al musical: canciones alargadas, nuevos personajes y escenas inéditas

El estreno de 'Wicked' puede que no haya sido un bombazo en la taquilla de España (es lógico, dado que no muchos lo conocemos aquí y es en Estados Unidos donde es poco menos que una religión), pero al menos ha servido para que alguien se anime a traducir y traer el estupendo musical a los teatros del país. Eso sí, cuando vayáis a verlo no vais a notar tantas diferencias con la película, más allá del cambio de formato: las canciones son las mismas (¡no se han dejado ni una!) y solo el ritmo está más acelerado.

De hecho, dura más la primera parte de la película que todo el musical, y hay un motivo para ello: Jon M. Chu ha añadido varias diferencias a lo largo de la cinta que le dan profundidad, pero también la alargan. ¿Has visto la obra en Broadway y quieres saber cuáles son? ¿Quieres saber lo que te espera cuando llegue a los teatros de nuestro país? Te contamos todas las cosas que han cambiado en 'Wicked', del teatro al cine.

Ojo: Spoilers de 'Wicked', obviamente, entra bajo tu propia responsabilidad

La infancia de Elphaba

En el musical no vemos (solo intuímos) la infancia de Elphaba, pero en la película podemos ver una escena con ella y Nessarose en Munchkinland donde el personaje gana trasfondo al enfrentarse al bullying de sus compañeros y gracias a la que podemos apreciar mejor la relación con su hermana. Es un acierto, porque después entendemos mejor su personalidad y de dónde viene ese sentido del humor tan seco y reticente. ¡Ah! También en la escena del nacimiento han añadido un oso matrona, Dulcibear, y han cambiado una parte de la letra (la madre, en lugar de "Es atroz", dice "Es imposible" al ver a su hija por primera vez). Nada grave, como véis.

Cambios en las canciones

En general, todas las canciones duran más en la película porque entre medias han introducido distintas secuencias: 'Defying gravity' (que se alarga durante 16 minutos frente a los 7 del musical, incluyendo varias escenas entre medias) y 'Dancing through life' van cortándose continuamente, mientras que 'Popular' añade un nuevo final (con varios cambios de clave para mostrar la potencial vocal de Ariana Grande justo al final) y 'One short day' tiene una introducción más larga.

¡Ah! Y en esta última canción, durante la aparición estelar de los dos cameos más esperados, tenemos el único conato de tema nuevo en esta primera parte: se trata de Wizomania, que en el musical original se queda en una sola frase y aquí es todo un espectáculo meta que explica la llegada del Mago de Oz a la tierra y mejora ligeramente la idea teatral, mucho más superficial. También es verdad que es probable que, si eres muy fan del musical original, estés en ese momento pensando en otras cosas más importantes.

Personajes del libro

No olvidemos que 'Wicked', el musical, viene de una novela original de Gregory Maguire de la que Jon M. Chu no ha rescatado demasiado (tiene un tono mucho más macabro que su adaptación) excepto dos personajes: Phanee y ShenShen, que se utilizan como apoyo de Glinda y alivio cómico.

Elphaba entra en Shiz

En el musical, Elphaba ya está matriculada en Shiz y si acaba en la misma habitación que Glinda es por un error administrativo. Aquí se han tomado la molestia de alargar esta historia y darle un trasfondo que haga crecer a los dos personajes, el odio que se tienen y la relación con Nessarose. Además, han aprovechado para introducir el origen de los poderes mágicos de Elphaba y dar un motivo para que acabe metida en el colegio más allá de la necesidad de que la trama avance.

Esta escena hace que Madame Morrible tenga mucha más importancia que en el musical: al fin y al cabo, ahora Elphaba entra en Shiz gracias a ella y no quiere decepcionarla, mientras que en el musical tiene un rol mucho más secundario y su traición no es tan impactante.

Más personalidad para Nessarose

En la segunda parte, Nessarose -la hermana de Elphaba- será pivotal en la trama, y Jon M. Chu sabe que para que sus momentos clave nos lleguen al corazón, debe construir mejor al personaje. Por eso, durante 'Wicked' la relación entre ambas crece y se desarrolla mejor, y no solo en el flashback que antes hemos comentado: ahora tiene una personalidad propia en la que habla continuamente de su necesidad de ser independiente y que nos hace entristecernos más al notar su desesperación cuando casi venera a alguien como Boq. No, Nessarose, no os merecéis el uno al otro.

Elphaba dice que no

Otro de los grandes aciertos de la película: en 'The Wizard and I', Elphaba canta "¿No debería una chica tan buena por dentro tener un exterior igual? ¿Te parecería bien que te des-verdeciera?". Sin embargo, en la cinta, cuando el Mago de Oz se lo propone, ella lo rechaza, en un cambio muy importante para su personaje, que gana en autoconsciencia y aceptación. Poco después se añade un plano en el que Elphaba se ve a sí misma como la niña pequeña que era, haciendo frente a los abusones y, por tanto, siendo fiel a quien siempre ha sido.

El encuentro con Fiyero

Puede parecer una tontería, pero no lo es: en el musical, Fiyero se encuentra al mismo tiempo a Glinda y Elphaba (haciendo un chiste sobre esta que, por suerte, se ha eliminado) dando pie al triángulo amoroso. En la película conoce primero a la que después será la "bruja mala", haciendo que la relación entre ambos sea mucho más creíble tras este primer momento de conexión. ¡Si tan solo fuera "esa chica"...!

La segunda parte de 'Wicked' tendrá muchas más diferencias con la original, incluyendo dos canciones totalmente nuevas, pero probablemente la fidelidad siga siendo su bandera. De hecho, los fans estamos bastante sorprendidos de que no se haya eliminado ni uno solo de los temas "secundarios", como 'Dear old Shiz' o 'Something bad' (que, de hecho, ha crecido en personajes e importancia). ¡Ah! Si os ha gustado la versión cinematográfica, de verdad, seguid mi consejo: no os perdáis la teatral. Solo por la performance de 'Defying gravity' ya habréis amortizado con creces la entrada.

En Espinof | ¿Cuándo transcurre 'Wicked'? La precuela de 'El Mago de Oz' va por libre y no está tan claro como parece

En Espinof | Las mejores películas de 2024