Una de las mejores películas originales de Netflix hasta la fecha fue su incursión en el cine bélico con la nueva versión de 'Sin novedad en el frente'. Ahora la plataforma vuelve a apostar por el cine de guerra con 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra', una película que promete convertirse en uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de lo que queda de año.

'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra' sigue la historia de cuatro de los mejores jugadores de fútbol americano universitario cuyas prioridades cambian tras el ataque a Pearl Harbor. Eso les lleva a alistarse en la infantería de la marina y juegan un partido que luego se haría muy famoso durante los preparativos antes de la Batalla de Okinawa.

Todos los detalles sobre 'Mosquito Bowl'

Un episodio muy peculiar de la II Guerra Mundial que ahora da el salto al cine con un largometraje dirigido por Peter Berg, también responsable de títulos como 'La sombra del reino', 'Hancock' o 'El único superviviente'. Para la ocasión se ha basado en un libro de Buzz Bissinger que él mismo ha adaptado en colaboración con Mark L. Smith, un dúo que ya había trabajado previamente en Netflix en la miniserie 'Érase una vez el Oeste'.

Nicholas Galitzine, Bill Skarsgard, Ray Nicholson, Tom Francis, Brent Comer y Pat McAfee encabezan el reparto de esta gran apuesta de Netflix por el cine bélico. Por lo pronto, existe hasta un tráiler solamente para adultos, por lo que es evidente que Berg ha tenido libertad a la hora de explorar los horrores de la guerra...

La otra buena noticia que os traigo es que 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra' se estrena dentro de apenas cuatro días, ya que su llegada a Netflix está confirmado oficialmente para este viernes 27 de noviembre de 2026. En Estados Unidos sí que tuvo un paso limitado por cines, donde ha dejado bastante indiferente a la crítica -un 40% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, pero ha gustado mucho al público -un 90% de comentarios positivos de los espectadores en la misma web-.

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