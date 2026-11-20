Cuando se estrenó 'La constelación del perro', la última e irregular película de Ridley Scott, el debate sobre el uso de multicámara volvió a estar a la orden del día, recrudeciéndose cuando el realizador aseguró que un cineasta que tira varias tomas de un único plano —por mucho que lo haga con una sola cámara— no tiene ni idea de lo que quiere. Pues bien, precisamente, tener una visión clara es lo que nos priva de tener montajes del director de Christopher Nolan.

El montaje definitivo

Durante una entrevista con The Independent, el británico confesó que su excelente 'La Odisea' tiene "un montón de escenas eliminadas tiradas a la papelera que nadie verá jamás", mostrando su animadversión a los Director's Cut por un claro motivo: su trabajo es seleccionar bien el material que pasa el corte y dar a cada escena que se rueda la importancia que merece en base al esfuerzo que ha costado llevarla a cabo.

La verdad es que no creo en las versiones del director. Quiero mantenerme fiel a la película que se estrena. Como guionista y director, intento hacer gran parte de esa selección. No se rodaron muchas escenas. En una película como esta, pasar un día rodando algo en la cima de una montaña, bajo la lluvia, en un barco o donde sea, que luego no vaya a aparecer en la película, prefiero no hacerlo. Por eso quiero respaldar los montajes de las películas que se estrenan.

Para Nolan, guardar en un cajón ciertos pasajes y alterar la versión definitiva que llega a cines de sus largometrajes, es poco menos que una traición. No obstante, podría no importarle lo más mínimo ya que, según ha afirmado, su trabajo durante el rodaje es "no hacer nada".

Es algo curioso. Como director, no haces nada; lo único que haces en realidad es pedir a otras personas que hagan [cosas] y pedirles que den lo mejor de sí mismas y que creen algo que, con suerte, nunca hayas visto antes.

Exabruptos aparte, su productora —y esposa— Emma Thomas ha dejado caer que el bueno de Christopher "no le pide a nadie que haga nada que él mismo no haría", y ha asegurado que la gente está encantada de trabajar con él por su capacidad de proyectar visiones e ideas de forma clara y concisa.n por que la gente pudiera pensar que son «jefes realmente exigentes».

[A los actores y a los miembros del equipo] les gusta mucho que un director sepa lo que quiere y lo que necesita. Todo el mundo valora que Chris apunte a lo más alto. A veces lo conseguimos, otras no, pero la película final siempre es mejor gracias a los altos estándares que nos exige a todos.

Visto no visto, no tendremos montajes del director de la obra y milagros de Christopher Nolan, pero ni falta que hace.

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