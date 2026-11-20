La televisión española ha sido testigo de numerosos enfrentamientos que han terminado convirtiéndose en auténticos culebrones. Pocos, sin embargo, han conseguido prolongarse tanto en el tiempo como el protagonizado por Belén Esteban y Olvido Hormigos. Lo que comenzó hace 14 años con unas declaraciones sobre la vida privada de la entonces concejala terminó explotando ante las cámaras de 'GH VIP' y dando lugar a una enemistad que parecía imposible de resolver.

Ahora, cuando todo apuntaba a que las aguas habían vuelto a su cauce, ambas vuelven a estar en el centro de la actualidad. Aprovechando que Belén Esteban ha entrado a 'Gran Hermano VIP 9' (aunque no como concursante oficial), Olvido Hormigos se sienta este viernes 20 de noviembre en el plató de '¡De viernes!' para explicar qué ha sucedido realmente con la colaboradora y aclarar si existe una reconciliación entre ellas.

Para entender el origen de esta historia hay que viajar hasta 2012. Por aquel entonces, Hormigos era concejala socialista en Los Yébenes (Toledo) y su nombre saltó a los titulares después de que se difundiera sin su consentimiento un vídeo de contenido íntimo para un hombre que no era su marido. Un episodio que generó una enorme controversia y sobre el que Belén Esteban no dudó en pronunciarse.

La colaboradora cuestionó públicamente el comportamiento de la política, especialmente por su situación familiar. "Yo soy una mujer tradicional, lo sabéis. Aunque sea liberal [...]. Tú no puedes tener un bebé de dos meses y la leche en el pecho e irte con un hombre. En ese matrimonio falla algo. Yo si fuera Jesús, alias Pajarito en su pueblo, me separaría. Esta claro que no te quiere, no hay pasión, y la pasión es todo. Encima de cornudo, apaleado", afirmó entonces.

Unas palabras que Olvido no encajó bien y que terminaron convirtiéndose en el punto de partida de una relación prácticamente irreconciliable. "Estoy deseando que Belén Esteban me dé lecciones para llevar una vida ejemplar. Cuando a Belén le dure 25 años una relación, que hable, porque por lo que yo sé le duran muy poquito los hombres. Como cambia de pareja tan rápido, no tiene que engañar a nadie", le respondió.

El enfrentamiento que estalló en 'GH VIP 3'

Tres años después, en 2015, el destino volvió a cruzar sus caminos. Las dos participaron en la tercera edición de 'Gran Hermano VIP', donde la convivencia dejó claro que las diferencias estaban lejos de solucionarse.

Las discusiones fueron habituales y ninguna parecía dispuesta a dar su brazo a torcer. "Ni ella me soporta a mí ni yo la soporto a ella", llegó a reconocer Hormigos durante aquella experiencia. Tras multitud de roces, lo que acabó dinamitando todo entre ellas fue un cruce de reproches que traspasó los límites.

"Tómate una copita de champán, que se te da muy bien", le lanzó la de Paracuellos en mitad de una discusión. "Y tú tómate otra cosita, hija", respondió Hormigos, haciéndolo saltar todo por los aires. Pese a que ambas utilizaron como arma el tema de las adicciones, la casa de 'GH' se puso de parte de la Esteban.

El gran enfrentamiento entre Belén Esteban y Olvido Hormigos en 'GH VIP 3'

Olvido, finalmente, se convirtió en la primera expulsada de aquella edición, mientras que Belén terminó proclamándose ganadora. Pero salir de Guadalix no significó dejar atrás la guerra. "Yo no digo que sea mala persona, sino que conmigo lo es", manifestó Hormigos en otra ocasión.

El hijo que hizo posible el acercamiento

Después de años de reproches, la posibilidad de una tregua apareció recientemente de la manera más inesperada. La Esteban contó que se había encontrado con uno de los hijos de Hormigos mientras cenaba en un establecimiento de Madrid después de asistir a un concierto de Rosalía.

El joven se acercó a saludarla y se presentó: "Hola, soy el hijo de Olvido Hormigos". La reacción de la colaboradora fue inmediata: "Ay, y digo: 'Llama a tu madre'".

Según su relato, aquel encuentro propició una conversación con su antigua enemiga en la que aprovechó para disculparse. "Olvido, perdona todo lo que ha pasado entre nosotras dos y te tengo que dar la enhorabuena del hijo tan maravilloso que tienes", le trasladó.

Así, ambas habrían enterrado por fin el hacha de guerra. De esta forma, la visita de Olvido Hormigos a '¡De viernes!' adquiere especial interés. Su versión permitirá conocer hasta qué punto ha cambiado una relación marcada por los reproches y si, después de 14 años, están realmente dispuestas a pasar página.

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