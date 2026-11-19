Desde que en 1985 protagonizara 'Luz de luna' junto a Cybill Shepherd, Bruce Willis se convirtió en pieza clave de la cultura pop gracias a personajes tan recordados y queridos como John McClane ('La jungla de cristal'), Butch Coolidge ('Pulp Fiction') o David Dunn ('El protegido'). Aunque hoy tristemente el nombre del actor de 71 años está unido a la demencia frontotemporal con la que fue diagnosticado en 2023, su nombre sigue estando relacionado para siempre a la historia del cine... y el cariño de los espectadores.

Solo entretener, sin sermones

No se puede decir que Bruce Willis rodara tan solo películas de acción sin sustancia o que no se arriesgara más allá del mero entretenimiento facilón. Ahí tenemos maravillas como '12 monos', 'El quinto elemento', 'Sin city' o sus colaboraciones con M. Night Shyamalan, entre otras.

Sin embargo, la estrella de Hollywood tenía muy claro que no pretendía ir más allá y sabía qué tipo de películas quería hacer y lanzó una reflexión interesante sobre la diferencia del cine en Europa y EEUU.

"Tengo cero interés en hacer películas para intentar transmitir ningún tipo de mensaje", confesó Willis. "Mi trabajo consiste en entretener. En Europa se tiene una visión muy diferente a Estados Unidos sobre los mensajes en las películas. Aquí el público se rebela porque siente que le están dando un sermón."

Ya le recuerdes por 'Jungla de Cristal' ('Die Hard'), por 'El Gran Halcón' ('Hudson Hawk') o incluso por su divertida aparición en 'Friends', es imposible no caer a los pies de Bruce Willis, uno de los actores más carismáticos, rotundos y definitorios de la historia del cine de acción y, por ende, de Hollywood. Con o sin sermones.

En Espinof | La devastadora reflexión del actor Kevin Pollak sobre la vida actual de su amigo Bruce Willis: "Vive en una burbuja"

En Espinof | Lo mejor de Bruce Willis: 17 películas y series por las que siempre le recordaremos