En lo que echamos ya de menos (qué rápido pasa cada temporada) 'La diplomática' y estamos enfrascados en plena contienda electoral en España, ha aterrizado en streaming después de un tiempo ausente (estuvo hace un tiempo en RTVE Play) una de las grandes joyas de la ficción seriada reciente. Una que probablemente sea, sencillamente, la mejor serie política europea.

La plataforma, de hecho, no duda en compararla (práctica bastante habitual en ellos) como una mezcla de 'House of Cards' y 'Los Soprano'. Razones no les falta a la gente de Filmin, ya que 'Baron Noir' es un espléndido, absorbente y maduro drama político que navega cómodamente en el terreno del thriller e incluso el crimen.

Barones fuera

Como buen drama político, este arranca con una traición. En la noche del debate de la segunda vuelta de las elecciones francesas, el teniente de alcalde de Dunkerque, ve cómo sus aspiraciones políticas se desvanecen cuando el candidato socialista a la presidencia y mentor suyo decide tirarle a los leones aun siendo uno de sus grandes aliados.

A partir de aquí, Philippe Rickwaert (Kad Merad) tomará drásticas decisiones en un sendero de venganza hacia los que le han traicionado en una serie que, desde el principio, ha sido de las más aclamadas de lo que llevamos de siglo con unas primeras críticas que no dudaban en compararla no solo con 'House of Cards' también con otro gran thriller político europeo: 'Borgen'.

Creada por Eric Benzekri y Jean-Baptiste Delafon, si bien no está basada en hechos reales, sí que lo que se describe a lo largo de las tres temporadas de las que consta la serie hasta el momento podría haber sido sacado perfectamente de los titulares. Y no solo de la prensa francesa, ya que también a los ciudadanos españoles nos sonará tristemente lo que vemos debido al realismo que está insuflado en el ADN.

Eso sí, si después de ver los 24 episodios que componen 'Baron Noir' nos quedamos con ganas de más, tenemos una buena noticia ya que hay una cuarta temporada en preparación que confirma que comparte universo con la estimable 'La fiebre'.

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