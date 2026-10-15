La magnífica serie de Netflix en la que cada temporada es mejor que la anterior. Un thriller corto y adictivo que regresa hoy con nuevos episodios

Netflix sigue teniendo series muy buenas. Es cierto que algunas las cancela muy rápido, pero hay otras que aguantan lo suficiente en el tiempo como para desarrollar todas su virtudes e ir creciendo. A ese grupo pertenece 'La diplomática', un thriller corto y adictivo en el que cada temporada es mejor que la anterior.

Estrenada en abril de 2023, 'La diplomática' también se distingue de la mayoría de series originales de Netflix en que ha lanzado sin falta una nueva temporada cada año. De hecho, hoy 15 de octubre de 2026 llega la cuarta entrega a la plataforma con la promesa de seguir elevando su componente de thriller político al máximo.

Sencillamente imprescindible

Una cosa que siempre ha sabido manejar muy bien el equipo liderado por Debora Cahn es la necesidad de ir tejiendo una maneja de intrigas y secretos al mismo tiempo que dejan respirar a sus personajes para que las relaciones existentes o que van surgiendo entre ellos resulten una pieza capital de 'La diplomática'.

Esa es una fórmula que ha ido perfeccionándose, pues todo lo referente al personaje interpretado por T'Nia Miller en la primera entrega nunca terminó de funcionar del todo. Eso nunca ha vuelto a pasar, pero es que además la serie ha ido volviéndose cada vez más completa en las relaciones personales, añadiendo además por el camino a nuevos personajes fascinantes como los de Allison Janney y Bradley Whitford.

Además, 'La diplomática' siempre se ha movido como pez en el agua manejando el recurso del cliffhanger, algo que tenía especial importancia al final de cada temporada. Sin embargo, en la cuarta entrega es algo que se potencia aún más y que ya al final de su primer episodio genera le necesidad total de seguir avanzando.

Luego es cierto que no es algo que use como un golpe de efecto pensado para que la acción se vuelve más frenética, ya que 'La diplomática' maneja un ritmo más sosegado. A su manera, es como si por un lado quisiera jugar a ser 'El ala oeste de la Casa Blanca', pero utilizando recursos más propios de '24'. Una mezcla a priori imposible que aquí fluye de maravilla.

Lo que sí se consigue así es jugar con una sensación de urgencia potenciando las conversaciones por encima de todo lo demás. Además, con diálogos bien escritos y que fluyen de forma natural con la forma en la que se nos ha presentado anteriormente a sus personajes. Aquí los giros sorpresa tienen una base emocional que lleva a que su impacto en el espectador sea aún mayor.

Además, esta temporada 4 ha aprendido que el vínculo entre Kate (Keri Russell) y Hal (Rufus Sewell) es tan estimulante que han querido hacer algo similar con los personajes de Janney y Whitford. Obviamente, respetando sus particularidades personales para no caer en el error de simplemente repetir lo que ya funciona, pues esa tensión que existe entre ambos ofrece aristas nuevas a la serie.

Además, las complejidades geopolíticas siguen ahí, incidiendo en la actitud bravucona de Estados Unidos pero sin caer en la aparente necesidad que existe actualmente de caricaturizarlo para que todo sea una crítica más o menos velada a Donald Trump. Eso no le interesa a Cahn, quien prefiere centrarse en los juegos de poder -con un toquecito de salseo romántico- y cómo querer liársela a un aliado puede parecer una buena idea pensando de forma egoísta, pero, obviamente, la cosa no se va a quedar en eso.

Lo único malo es que Netflix todavía no ha anunciado si habrá o no temporada 5, pero por ahora nos queda disfrutar de una cuarta entrega que vuelve a confirmar a 'La diplomática' como una serie sencillamente imprescindible. Que la primera temporada ya era buena, pero luego es mucho mejor.

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