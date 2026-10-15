HOY SE HABLA DE
La magnífica serie de Netflix en la que cada temporada es mejor que la anterior. Un thriller corto y adictivo que regresa hoy con nuevos episodios

La magnífica serie de Netflix en la que cada temporada es mejor que la anterior. Un thriller corto y adictivo que regresa hoy con nuevos episodios

Una gran serie creada por Debora Cahn que ya estrena su temporada 4

1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
Diplo

Nota de Espinof

mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
15145 publicaciones de Mikel Zorrilla

Netflix sigue teniendo series muy buenas. Es cierto que algunas las cancela muy rápido, pero hay otras que aguantan lo suficiente en el tiempo como para desarrollar todas su virtudes e ir creciendo. A ese grupo pertenece 'La diplomática', un thriller corto y adictivo en el que cada temporada es mejor que la anterior.

Estrenada en abril de 2023, 'La diplomática' también se distingue de la mayoría de series originales de Netflix en que ha lanzado sin falta una nueva temporada cada año. De hecho, hoy 15 de octubre de 2026 llega la cuarta entrega a la plataforma con la promesa de seguir elevando su componente de thriller político al máximo.

Sencillamente imprescindible

Una cosa que siempre ha sabido manejar muy bien el equipo liderado por Debora Cahn es la necesidad de ir tejiendo una maneja de intrigas y secretos al mismo tiempo que dejan respirar a sus personajes para que las relaciones existentes o que van surgiendo entre ellos resulten una pieza capital de 'La diplomática'.

Las 18 mejores películas de suspense y thrillers en Netflix
En Espinof
Las 18 mejores películas de suspense y thrillers en Netflix

Esa es una fórmula que ha ido perfeccionándose, pues todo lo referente al personaje interpretado por T'Nia Miller en la primera entrega nunca terminó de funcionar del todo. Eso nunca ha vuelto a pasar, pero es que además la serie ha ido volviéndose cada vez más completa en las relaciones personales, añadiendo además por el camino a nuevos personajes fascinantes como los de Allison Janney y Bradley Whitford.

Además, 'La diplomática' siempre se ha movido como pez en el agua manejando el recurso del cliffhanger, algo que tenía especial importancia al final de cada temporada. Sin embargo, en la cuarta entrega es algo que se potencia aún más y que ya al final de su primer episodio genera le necesidad total de seguir avanzando. 

Diplomatica

Luego es cierto que no es algo que use como un golpe de efecto pensado para que la acción se vuelve más frenética, ya que 'La diplomática' maneja un ritmo más sosegado. A su manera, es como si por un lado quisiera jugar a ser 'El ala oeste de la Casa Blanca', pero utilizando recursos más propios de '24'. Una mezcla a priori imposible que aquí fluye de maravilla.

Lo que sí se consigue así es jugar con una sensación de urgencia potenciando las conversaciones por encima de todo lo demás. Además, con diálogos bien escritos y que fluyen de forma natural con la forma en la que se nos ha presentado anteriormente a sus personajes. Aquí los giros sorpresa tienen una base emocional que lleva a que su impacto en el espectador sea aún mayor.

Las 21 mejores miniseries de Netflix
En Espinof
Las 21 mejores miniseries de Netflix

Además, esta temporada 4 ha aprendido que el vínculo entre Kate (Keri Russell) y Hal (Rufus Sewell) es tan estimulante que han querido hacer algo similar con los personajes de Janney y Whitford. Obviamente, respetando sus particularidades personales para no caer en el error de simplemente repetir lo que ya funciona, pues esa tensión que existe entre ambos ofrece aristas nuevas a la serie.

Diplomat Season 4 Keri Russell

Además, las complejidades geopolíticas siguen ahí, incidiendo en la actitud bravucona de Estados Unidos pero sin caer en la aparente necesidad que existe actualmente de caricaturizarlo para que todo sea una crítica más o menos velada a Donald Trump. Eso no le interesa a Cahn, quien prefiere centrarse en los juegos de poder -con un toquecito de salseo romántico- y cómo querer liársela a un aliado puede parecer una buena idea pensando de forma egoísta, pero, obviamente, la cosa no se va a quedar en eso.

Lo único malo es que Netflix todavía no ha anunciado si habrá o no temporada 5, pero por ahora nos queda disfrutar de una cuarta entrega que vuelve a confirmar a 'La diplomática' como una serie sencillamente imprescindible. Que la primera temporada ya era buena, pero luego es mucho mejor.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios