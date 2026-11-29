Lo más habitual es que sean actores americanos o ingleses los que sean premiados en los Óscar, pero ha habido varias excepciones a lo largo de los años. Nuestros compañeros de Filmstarts nos recuerdan ahora que solamente una actriz alemana lo ha conseguido en toda la historia de estos premios, lográndolo además dos veces de forma consecutiva.

La actriz alemana que consiguió ese récord que parece imbatible es Luise Rainer, quien además vivió hasta los 104 años, otro hecho bastante insólito en el mundo de los intérpretes famosos. Nacida en Düsseldorf el 10 de enero de 1910, Rainer se crio en una familia judía y tenía apenas 18 años cuando debutó en el teatro, medio por el que sentía una gran pasión.

Una estrella fugaz en Hollywood

Luise Rainer en 'La buena tierra'

Tras despuntar en el escenario y rodar un puñado de películas alemanas, la MGM fichó a Rainer para irse a Hollywood, donde debutó en 1935 con la película 'Escapade'. Con ese título fue suficiente para que causase sensación en Hollywood, dando el salto a un papel secundario en 'El gran Ziegfeld', por el que tuvo tal impacto que acabó llevándose el Óscar a la mejor actriz.

La segunda estatuilla llegaría al año siguiente por 'La buena tierra', por lo que lo tenía todo para seguir arrasando. Sin embargo, Rainer paralizó su carrera en el cine al acabar 1938 y su contrato con MGM, en parte porque no le ofrecían papeles que le gustasen. De hecho, hubo que esperar hasta 1943 para ver su siguiente película, pero fue un espejismo sin continuidad.

Muy implicada en las causas sociales, Rainer viajó por Europa, haciendo lo posible por conseguir ayuda para los niños víctimas de la Guerra Civil que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939, habilitando un castillo en Francia para acoger a los niños republicanos que salían huyendo. Además, Rainer ayudó a varios judíos a escapar de la Alemania nazi e inició una campaña junto a Albert Einstein para el rescate de judíos en su país de origen durante la II Guerra Mundial.

Pese a que le hicieron varias ofertas a lo largo de los años, Rainer nunca volvió a trabajar en una película Hollywood. De hecho, solamente hizo dos películas más durante el resto de vida, aunque estuvieron a punto de ser tres, porque Federico Fellini llegó a convencerla para participar en 'La dolce vita', pero acabó abandonándola en el último momento.

Rainer acabó falleciendo el 30 de diciembre de 2014 cuando apenas le faltaban unos días para cumplir los 105 años. Una neumonía fue lo que nos dejó sin la mayor leyenda femenina de la historia del cine alemán.

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