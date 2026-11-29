Toda la locura del Black Friday ha hecho que a algunos se nos olvide que ya queda muy poco para despedir este año, por lo que ya va siendo hora de que en Espinof hagamos nuestro repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en diciembre de 2026. Y ojo porque este mes viene cargadito.

'Trinity'

Richard Madden, Gugu Mbatha-Raw, Marcia Gay Harden y JD Pardo protagonizan este thriller creado por Jed Mercurio, también responsable de la aclamada serie británica 'Line of Duty' y que ya había colaborado con Madden en la adictiva 'Bodyguard'. Aquí cuenta como una oficial de la marina que inicia un relación con el secretario de Defensa, pero poco después descubre que él podría estar en el centro de una terrible conspiración.

Estreno en Netflix el 1 de diciembre de 2026

'Orgullo y prejuicio'

La inmortal novela de Jane Austen ha sido adaptada en varias ocasiones y ahora regresa en forma de una miniserie para Netflix protagonizada por Emma Corrin, Jack Lowden, Olivia Colman y Rufus Sewell. Va a ser muy difícil que supere o tan siquiera esté al mismo nivel que la versión televisiva de 1995 con Jennifer Ehle y Colin Firth, pero habrá al menos que comprobarlo.

Estreno en Netflix el 3 de diciembre de 2026

'En nombre de otro'

Eduard Fernández y Mario Casas protagonizan el nuevo thriller de Oriol Paulo, un cineasta experto en hacer películas repletas de giros y sorpresas. Aquí cuenta cómo un hombre llega a una comisaría el día de Nochebuena para confesar haber cometido varios asesinatos, pero la verdadera duda está en saber por qué ha decidido hacerlo justo ahora.

Estreno en Netflix el 11 de diciembre de 2026

'Un mal día'

Cameron Diaz abandonó su retiro con 'De vuelta a la acción', logrando un enorme éxito en Netflix y ahora repite en la plataforma con esta comedia de acción de Jake Szymanski que nos mostrará cómo una madre soltera hace todo lo posible por mantener la promesa que ha hecho a su hija, pero es que justo eso sucede durante el peor día de su vida.

Estreno en Netflix el 11 de diciembre de 2026

'Ray Gunn'

Brad Bird ha firmado grandes películas animadas como 'El gigante de hierro', 'Los Increíbles' o 'Ratatouille', por lo que su nuevo trabajo es todo un acontecimiento que no tengo claro que esté valorándose como debe. Cuenta la historia del último detective humano en un mundo futurista y Bird ha tardado más de 30 años en sacarla adelante.

Estreno en Netflix el 18 de diciembre de 2026

'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'

Tras un paso casi efímero por cines, la nueva película de David Fincher escrita por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt llega a Netflix para que todo el mundo pueda disfrutar con esta secuela de 'Érase una vez en Hollywood'. Un gran entretenimiento para cualquiera que se deje llevar por los diálogos característicos de Tarantino pero con el sello tras las cámaras de Fincher.

Estreno en Netflix el 23 de diciembre de 2026

'Emily en París', temporada 6 y final

Una de las series más populares de Netflix llega a su final definitivo con una sexta temporada en la que se cerrará de una vez por todas la historia del personaje interpretado Lily Collins. A mí nunca me ha interesado demasiado, pero siempre es una alegría que una serie de la plataforma tenga un cierre y no sea cancelada a mitad de camino.

Estreno en Netflix el 24 de diciembre de 2026

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