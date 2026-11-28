La primera vez que una persona sorda tuvo importancia en una película llegó incluso antes que el cine sonoro. Fue en 1911, durante 'The voiceless message' ('El mensaje sin voz'), en la que una niña sorda es adoptada por una pareja que se aprende el lenguaje de signos para poder comunicarse con ella, y acaban impidiendo un atraco gracias al mismo. Sin embargo, cuando el sonoro llegó, la mayoría de la gente sorda que no podía leer los labios, especialmente antes de la llegada de los subtítulos, se sentía excluida de las salas de cine... hasta el estreno de 'Deafula'.

No le oirás llegar

En los años 70, el mito de Drácula estaba viviendo una transformación constante y desmitificadora gracias a películas como la erótica 'Dracula (The Dirty Old Man)' o la blaxplotation por antonomasia, 'Blacula' ('Draćula Negro' en España), que en su propio póster se anunciaba como "¡Más mortal que Drácula!". Es normal que si alguien quisiera hacer entonces la primera película de la historia contada con lenguaje de signos quisiera adaptar la novela de Bram Stoker. Y es así como, en 1975, nació 'Deafula': aunque por aquel entonces se habían hecho experimentos como el episodio 'Spent in silence' de 'Lux Video Theater', en CBS, hacer una película completa en silencio parecía una locura.

Pero ahí estaba Peter Wechsberg, conocido en la industria como Peter Wolf, que se había ganado un nombre gracias a su trabajo con el National Theatre of the Deaf, una institución fundada en 1967 y que sigue en pie a día de hoy. De hecho, a lo largo de sus décadas ha llegado a ganar el Tony a la excelencia teatral y ha hecho giras por más de 30 países. Con este currículum, Wechsberg decidió centrarse en el entretenimiento para la comunidad sorda. Primero realizó y presentó un informativo, pero pronto quiso centrarse en el cine por un motivo de mero ego: salir en las vallas publicitarias.

Ni corto ni perezoso, Wechsberg creó un nuevo sistema, el Signscope, mediante el que los actores se comunicaban en lengua de signos sin tener que leer los labios ni insertar sonidos de ningún tipo. El director juntó el dinero suficiente para hacer una película en este formato, en blanco y negro y que trataba sobre un estudiante de teología (interpretado por él mismo) que descubre, tras una serie de asesinatos en su ciudad, que es un vampiro: su madre, antes de morir, fue seducida por Drácula mientras estaba embarazada de él. Como es lógico, decide ir a matar a Drácula para acabar con su maldición. Tampoco sé qué esperabais de algo llamado 'Deafula'.

Haciendo oídos sordos

Los primeros dos pases, proyectados en las Olimpiadas para sordos, fueron un sonoro éxito, y el autor se envalentonó, llegando a echarla en más de 500 cines a lo largo de Estados Unidos. Fue, como podéis imaginar, un sonoro fracaso (de hecho, fue relanzada unas semanas después con el nombre de 'Young Deafula', intentando potenciar su lado más cómico), y el problema fue fácil de identificar: la gente sorda no iba al cine y costaba convencerles para que entraran, a pesar de que la película les cuidara tanto que incluso en los créditos finales marcara quién podía oír y quién no entre los actores.

Es más, había quien creía, dentro de la comunidad, que era una treta de Hollywood y se ofendieron antes siquiera de verla. Solo había una solución para salvar los muebles: dejar de lado el idealismo y dejar entrar a la gente con capacidades auditivas. Para ello, en un nuevo montaje, le añadieron música y una voz en off que explicaba a los espectadores qué es lo que estaba ocurriendo, incluyendo una voz para Drácula al estilo de Bela Lugosi. De hecho, esta fue la versión que acabó saliendo en VHS y ha pasado a la historia.

Aunque ahora es una película de culto gracias a su atrevimiento, que no a su calidad, lo cierto es que el batacazo fue tal que Wechsberg se vio obligado a cerrar las puertas de Signscope (así es, esta fue la única película jamás lanzada en este formato) y acabó dirigiendo otro par de películas de bajo presupuesto con lenguaje de signos, 'Think me nothing' y 'I love you, but' antes de dedicarse exclusivamente a editar y fotografiar películas de serie B. como 'Devil Rider' o 'Principal objetivo'. Se puede decir que la industria hizo oídos sordos.

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