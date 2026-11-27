Si pensábamos que ya estaba todo el pescado vendido con los animes del año, Netflix se estaba guardando un estreno de última hora. 'Fool Night' es un anime de ciencia ficción que ha llegado a la plataforma el 26 de noviembre, ideal para los fans de un buen thriller policíaco y ambientado en una distopia no tan futurista.

Crímenes ente flores

'Fool Night' adapta el manga de Kasumi Yasuda y nos transporta a un futuro no tan lejano en el que la Tierra lleva ya un siglo sumida en oscuridad. Una capa de nubes densísimas ha cubierto por completo el cielo y la luz del sol no llega a la superficie, por lo que las plantas mueren fácilmente y el oxígeno escasea.

La solución llega con la transfloración, un programa del gobierno que permite a la gente convertirse en plantas en un proceso que lleva dos años. Solo se permite esta transformación a gente moribunda o que cumple ciertos requisitos, pero la promesa de una recompensa económica con la que vivir como reyes durante ese tiempo atrae a muchos voluntarios.

Así llegamos a Toshiro Kamiya, un chico que vive en la precariedad absoluta y debe pagar el tratamiento médico de su madre. Ha dejado de lado sus sueños y decide someterse a la transfloración, pero durante el proceso gana una habilidad única que le permite comprender a aquellos que ya han sido convertidos en plantas. Así empieza su nuevo trabajo comunicándose con plantas, y de paso metiéndose de lleno en la investigación de una serie de asesinatos que tiene que ver con la transfloración.

Ya de por sí mismo el planteamiento de 'Fool Night' es fascinante, pero la narrativa del anime te envuelve desde el primer momento. Con un ritmo equilibrado que no cae en sobreexposiciones y te da la información justa para tenerte enganchado mientras te muestra más de este extraño mundo y de la relación entre Kamiya y Yomiko, su amiga de la infancia.

Un anime absolutamente desgarrador, que muestra desde el primer momento el entorno hostil en el que vive Kamiya y cómo le ha aplastado la realidad. Aunque es solo la primera parte, porque cada capítulo va indagando en un caso diferente, enfrentando las dificultades de este mundo tan cruel y desigual con una sutiliza y elegancia tremenda.

Todo ello envuelto en el apabullante trabajo técnico y visual de Sunrise, los encargados de franquicias como 'Gundam' y 'Code Geass', y SHAFT, los responsables de 'Madoka Magica'. Ambos estudios han colaborado juntos para traer 'Fool Night' a la vida y el acabado de la animación es una delicia absoluta, especialmente en los abrumadores planos de la ciudad y los escenarios llenos de detalles.

Una cinematografía preciosa con una animación cuidada y natural que incluso merecería verse en pantalla grande. 'Fool Night' apunta a ser uno de los animes más especiales de todo este 2026, aunque el que sus 12 episodios hayan llegado del tirón a Netflix puede perjudicar el hype de su estreno frente a los lanzamientos semanales de otros bombazos como 'Steel Ball Run' o 'Dragon Ball Super: Beerus'.

Esperemos que no pase desapercibida. Un anime tremendamente fascinante repleto de reflexiones morales y comentarios sociales punzantes. Ideal para los fans de la ciencia ficción y de esos animes que te van a tener reflexionando durante días.

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