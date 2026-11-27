Angelina Jolie ha demostrado a lo largo de su carrera que es mucho más que una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Además de su faceta como intérprete, por la que llegó a ganar un premio Oscar, también ha trabajado como directora, productora, empresaria y activista humanitaria.

Una trayectoria en la que ha ido explorando diferentes intereses y que ahora atraviesa una nueva etapa, con proyectos como 'Couture', su última película. Sin embargo, también hay cambios en sus prioridades personales.

Una filosofía basada en la naturalidad

Después de su complicado divorcio de Brad Pitt y de criar a sus seis hijos, tres de ellos adoptados, Jolie ha expresado su intención de alejarse progresivamente de Hollywood para pasar más tiempo fuera de Estados Unidos, ahora que sus hijos son mayores.

Y en medio de todos esos cambios, la actriz también ha hablado abiertamente de cómo ha aprendido a convivir con el paso del tiempo. Lejos de intentar ocultar los signos de la edad, ha encontrado en ellos una forma de reconocerse y reconciliarse con su propia imagen. En una entrevista con InStyle USA, lo explicaba así:

"Cuando me miro en el espejo y veo que me parezco a mi madre, me reconforta. Me veo envejecer y me encanta porque quiere decir que estoy viva, estoy viviendo y madurando".

Esa relación más amable con su imagen también se refleja en la manera en que Angelina Jolie entiende el cuidado personal. Ademá, en lo que respecta al cuidado de la piel, Jolie apuesta por una rutina sencilla y lleva confiando en la misma dermatóloga desde que tenía 11 años. Se trata de Rhonda Rand, la profesional a la que su madre la llevó cuando era pequeña, después de que le apareciera su primera cicatriz.

"Es a quien mi madre me llevó cuando era pequeña y me salió mi primera cicatriz. Creo que tener a alguien que me anima a ser lo más natural posible me ha ayudado mucho", explicaba la actriz a People. Su dermatóloga también la ha asesorado en diferentes etapas de su vida, incluido el embarazo, cuando experimentó cambios en la pigmentación de la piel:

"Cuando me quedé embarazada, tenía zonas más oscuras [en la cara] que se oscurecieron aún más. Por eso, me hago tratamientos con luz pulsada intensa (IPL) de vez en cuando".

La propia Rhonda Rand ha explicado que la rutina facial de Jolie no necesita demasiados productos para funcionar. "Básicamente, solo necesitaba protector solar, una limpieza adecuada con un limpiador suave, antioxidantes y productos naturales", contaba a People.

Esta filosofía de sencillez también se extiende a sus hábitos cotidianos. Angelina Jolie procura mantener una alimentación equilibrada, con presencia habitual de frutas y verduras, pero sin convertir el cuidado de su cuerpo en una obsesión. Algo parecido ocurre con el ejercicio físico: aunque siempre ha intentado mantenerse activa, no es especialmente aficionada al gimnasio ni sigue una rutina deportiva estricta.

En declaraciones recogidas por InStyle, explicaba: "No hago mucho ejercicio. Me gusta sentirme sana y tener energía, pero no soy de gimnasio. Me gusta caminar o jugar con mis hijos. A veces hago yoga , pero no soy constante".

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