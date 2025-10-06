Angelina Jolie contrató a un sicario para matarse a sí misma, pero fue el asesino el que terminó salvándola. "Era una persona bastante decente"

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 720.000 personas mueren por suicido cada año. A día de hoy, a pesar de que el 73% de suicidios tienen lugar en países en los que el poder adquisitivo de sus habitantes oscila entre el bajo y el medio, está sobradamente asimilado que la decisión de quitarse la vida puede ser tomada por las personas más, a priori, inesperadas, y esto incluye figuras de éxito o de familias acomodadas como Angelina Jolie.

Segunda oportunidad

En el año 2001, durante una entrevista con IMDb, la actriz confesó que hubo un tiempo en el que se planteó contratar a un asesino a sueldo para que acabase con su vida. Dos años más tarde, durante una conversación con The Face, Jolie explicó la cadena de pensamiento que le llevó a ese escenario, que estuvo basada en la simple y llana empatía con sus seres queridos.

“No son tan difíciles de encontrar en Nueva York. Por muy loco que suene, creo que mucha gente se plantea el suicidio cuando es joven. Era muy consciente de que muchas personas a mi alrededor, como mi madre, sentirían que no habían hecho lo suficiente o que no me habían dado lo suficiente, si yo me hubiera quitado la vida. Así que mi solución a eso fue que si alguien más me quitaba la vida —como en un ‘atraco’— entonces sería un asesinato y nadie sentiría que me había fallado”.

Pero algo cambió después de que el asesino hiciese la pregunta correcta en el momento adecuado.

“Era una persona lo bastante decente y me preguntó si podía pensarlo y volver a llamarlo en dos meses. Algo cambió en mi vida y pensé que seguiría adelante”.

Desde luego, por mucho que pueda sonar a cliché rancio, este es un relato de esos que confirma que la realidad supera la ficción y que la vida puede dar los suficientes bandazos como para pasar de pensar en apearse de ella a convertirse en una de las grandes estrellas de nuestro tiempo.

