Es bien conocida la anécdota de que Kevin Costner conoció a Ben Affleck y Matt Damon cuando ejercieron como extras en 'Campo de sueños' y que él asegura acordarse perfectamente de ello. Sin embargo, hay que remontarse más en el tiempo para encontrar el momento en el que Costner conoció con apenas 5 años a Walt Disney y no fue hasta demasiado tarde que fue consciente de que se había encontrado con una de las mayores leyendas de la historia del cine.

Fue en 1960 cuando Costner visitó acompañado por su madre el parque Disneyland de California. Al actor le entusiasmó lo que vio allí, especialmente la atracción del Gran Cañón que formaba parte del del tren temático del Oeste en el parque. Tanto es así que volvió una y otra vez al mismo, pero su madre no se veía capaz de decirle que no

Un encuentro inesperado

Walt Disney

Costner explica en una entrevista con JT Foxx que "fui cinco veces, y la última vez dije: "Tenemos que ir otra vez". Y mi mamá me quería tanto… y había una cinta amarilla. Ya no podíamos ir porque venían famosos, y pensé: "No". Así que corrí. Pasé por debajo de la cinta, me giré y atropellé a un hombre. Se dobló de rodillas y todos los hombres que estaban detrás de él se quedaron boquiabiertos. Entonces miré a mi mamá y supe que algo andaba mal porque tenía las manos sobre la boca".

Sin embargo, el protagonista de 'Bailando con lobos' no entendía muy bien lo que pasaba, así que reaccionó con naturalidad: "Yo pensaba: Vamos, mamá, se detuvieron. Un hombre me miró y me preguntó: ¿Te gusta esta atracción?. Y yo le dije: Me encanta. Él se dio la vuelta, miró a esos hombres y dijo: ¿Oyen esto? No es que le guste esta atracción, ¡le encanta!. Y añadió: Será mejor que vuelvas con tu madre".

El chaval siguió el consejo de ese amable extraño, siendo entonces cuando saltó la liebre: "Pasaron de largo, yo estaba con mi madre. Ella me preguntó: ¿Sabes quién era?. Le dije: No. ¡Era Walt Disney!". El dato no impactó demasiado a Costner en ese momento, pues fue con el paso de los años cuando Costner realmente pudo valorar la importancia de lo que le había sucedido entonces.

Para 1960 Disneyland ya era un éxito, pues se había abierto cinco años antes y durante su primer año operativo ya empezó a generar beneficios. Sin embargo, seguro que para el Walt Disney vinieron bien esas palabras de un joven Costner destacando lo mucho que estaba disfrutando allí.

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