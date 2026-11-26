Hunter Schafer todavía tiene mucho que decir después de despedirse de Jules en 'Euphoria'. La actriz, que se dio a conocer internacionalmente gracias a la serie de HBO, continúa ampliando su carrera con proyectos muy distintos y uno de los más llamativos la lleva directamente a un futuro distópico.

En 'Blade Runner 2099', la nueva ficción de Prime Video que expande el universo creado por Ridley Scott, interpreta a Cora, una superviviente humana que tendrá que enfrentarse a un mundo dominado por los replicantes. Su personaje vive con una única prioridad: mantenerse con vida y proteger a su hermano.

Un universo distópico

Para Schafer, uno de los aspectos más interesantes de Cora es que se trata de un personaje que no tiene demasiado margen para dudar. "Me gustó mucho interpretarla porque para ella todo es cuestión de vida o muerte". La actriz explicó que entender sus motivaciones fue relativamente sencillo, ya que "solo tiene un propósito y un destino: sobrevivir y mantener con vida a su hermano". Una brújula muy clara que le permitió acercarse al personaje incluso con poco tiempo de preparación.

La experiencia también ha supuesto su primer gran acercamiento al cine de acción, y hacerlo junto a Michelle Yeoh ha sido todo un privilegio. Preguntada por los elogios que ha recibido de su compañera durante el rodaje de las escenas más físicas, Schafer no oculta su entusiasmo:

"¡Es una locura! Trabajar junto a ella en mi primer rodaje de acción ha sido una suerte, porque es una maestra y además es muy divertida". Además, reconoce que nunca sintió miedo durante esas secuencias: "Cuando rodamos esas escenas nunca pasé miedo: sabía que estaba en buenas manos".

Además, la actriz también encuentra inquietantes los paralelismos entre el universo de 'Blade Runner' y el momento tecnológico que vivimos. La inteligencia artificial ha pasado a ocupar un lugar central en el debate público y, aunque los replicantes todavía pertenecen a la ficción, Schafer cree que la distancia entre ambos mundos se está reduciendo: "Los replicantes aún no existen, pero nos estamos acercando, y da mal rollo".

Otro de los asuntos sobre los que ha reflexionado es la estrecha relación que 'Blade Runner' mantiene desde hace décadas con el público LGTBI. Para Schafer, esa conexión tiene que ver tanto con su estética como con los temas que atraviesan la saga.

"Puede ser por la estética, porque el ciberpunk tiene algo muy queer, y también porque Daryl Hannah es un icono... pero también porque observa a personas situadas al margen de lo humano. A nuestra comunidad siempre se la ha visto como un otro, así que no nos cuesta sentir afinidad por los replicantes".

Ya se pueden ver los primeros episodios de 'Blade Runner 2099' en Prime Video.

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