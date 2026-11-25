Tom Cruise vuelve a estar en el centro de una de las grandes apuestas cinematográficas del año con 'Digger', la película dirigida por Alejandro González Iñárritu que ha generado conversación mucho más allá de su estreno. Aunque varias caras conocidas han salido en su defensa y han animado al público a verla antes de juzgarla, la respuesta en taquilla no está siendo precisamente la esperada.

A la película quizá todavía le quede la posibilidad de encontrar una segunda vida como título de culto, pero eso no significa que esté libre de problemas. De hecho, su giro argumental más importante abre la puerta a un agujero de guion bastante difícil de pasar por alto.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la película

El agujero de guion que deja 'Digger' en evidencia

Si ya has visto 'Digger', sabrás que la película esconde un giro que cambia por completo la lectura de lo que hemos estado viendo. Todo forma parte de una obra de teatro protagonizada por Digger Rockwell, que en realidad es un actor llamado Curtis Markson.

La representación funciona como una sátira del apocalipsis que sufrió la sociedad años atrás, una catástrofe que dejó un mundo transformado: ciudades grises, el nivel del mar mucho más elevado y buena parte del planeta bajo el agua. El giro tiene sentido dentro de la propuesta de la película, pero también da pie a que algunos detalles de la trama empiecen a chirriar.

Uno de los más llamativos aparece en la historia secundaria de Markson y su hija. Durante buena parte de la película, el personaje espera noticias de ella después de que haya cogido un avión para ir a verle. Al final, la historia termina con un desenlace feliz: el avión consigue realizar un aterrizaje de emergencia en Jamaica.

Y aquí es donde aparece el problema. En un mundo marcado por las tormentas, las inundaciones y la subida del nivel del mar, resulta difícil creer que una isla caribeña como Jamaica haya conseguido mantenerse prácticamente al margen de semejante desastre.

Es cierto que no todos los territorios tendrían por qué haber quedado sumergidos. Algunas zonas situadas a gran altitud podrían haber resistido mejor la subida del nivel del mar, como el entorno de Blue Mountain Peak, que alcanza los 2,2 kilómetros de altura.

Sin embargo, buena parte de las ciudades y localidades costeras sí se habrían visto afectadas por una catástrofe de esas dimensiones. Por eso, que el avión pueda llegar a Jamaica y aterrizar allí sin que la película explique cómo ha sobrevivido la isla a ese escenario deja una incógnita bastante grande.

La película no nos deja demasiadas pistas para responder a esto, ni parece especialmente interesada en detenerse en las consecuencias prácticas del mundo que ha construido. Al final, el giro de 'Digger' pretende dar una nueva dimensión a todo lo que hemos visto, pero también hace que algunos elementos de su propio universo pierdan consistencia.

En Espinof | John Goodman culpa a los críticos del fracaso de 'Digger': "Nos mataron antes de estrenar. Fue una razón para que la gente evitara ir a verla"

En Espinof | 'Digger' juega cartas similares y apuesta más alto que 'Birdman', pero tiene toda la pinta de que Alejandro G. Iñárritu no ganará el Óscar esta vez