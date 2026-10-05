El final de ‘Digger’ es el mayor acto de autodestrucción que ha realizado una película de Tom Cruise en su historia. También es brillante

Poder y dinero tienen una relación tremendamente íntima que también es fácil conectar con todo lo que está fallando en el mundo que vivimos y que parece constantemente en llamas. Incluso nuestras conversaciones sobre cine acaban en parte contaminadas por las expectativas económicas que, si bien explican qué películas tenemos y no tenemos en carteleras, nos están empujando a comentarlas como si fuéramos ejecutivos de un estudio al que estas cosas le van en el suelo.

De todos modos, es difícil negar que ‘Digger’ es lo más próximo a un suicidio comercial que hemos visto de Hollywood en bastante tiempo, y desde luego el ejemplo más claro en la carrera de Tom Cruise. Es hasta dudoso que el prestigio le vaya a acompañar en forma de Premios Oscars o nominaciones, porque la película parece perfectamente diseñada para apretar botones bastante incómodos a distintos tipos de audiencias, desde el espectador más común hasta el que valora las ramificaciones del arte.

A partir de aquí spoilers de ‘Digger’, porque es absolutamente imposible comentarla en profundidad de otra forma

Al fin y al cabo, Alejandro González Iñárritu ha elaborado todo un acto de autdestrucción jubilosa llevando lo que parecía una directa comedia sobre la crisis climática y el capitalismo como causante hacia toda una carta de odio al arte como colaborador incidental. Al poco de acabar el primer acto se revela que la sátira que íbamos a ver es una producción teatral donde Cruise interpreta al actor que da vida al personaje principal cuya vida real dio paso a una distopía en la que tiene lugar la película.

Es un órdago casi imposible de sostener, porque implica sacar adelante tanto la parte satírica como el comentario crítico sobre la propia sátira. Iñárritu nos cuenta además cómo esta vida del magnate que destruyó el mundo que ahora es objeto de chanza es contada a través de su sobrino, interpretado por Jesse Plemons, que ha mantenido el imperio familiar vendiendo las mascarillas que permiten habitar el mundo post-apocalíptico y también financia la obra teatral.

En el acto final, con el gran clímax de la obra teatral, vemos a los espectadores celebrando la caída en desgracia y muerte de Digger sobre el escenario. Una voluntad de conectar a base de inquina compartida con un poderoso, pero cuya crítica no despierta la subversión política que dice pretender. Al final la audiencia se sale del teatro portando sus mascarillas y procurando andar sin molestar el régimen policial que parece haberse instaurado.

Todas estas capas hacen también un fascinante comentario de ‘Digger’ como obra, al ser una superproducción de cientos de millones de dólares de uno de los grandes estudios de Hollywood a punto de ser posesión de un magnate con lazos muy estrechos al poder. Es casi de reverencia este acto de autoinmolación precisamente por intentar levantar conversación sobre los problemas de su existencia.

El mundo inquietante de ‘Digger’

‘Digger’ acaba haciendo un alegato impresionante sobre su propia inutilidad, y sobre la pérdida de colmillo producida en una obra aparentemente crítica con el poder cuando se vuelve entretenimiento. El propio poder es quien acaba proporcionando la obra, de igual modo que una gran corporación ha pagado esta película, y no tiene problema en ver manchado el legado familiar si eso le permite monetizarlo.

Hay bastante de hombre mayor cabreado contra las nubes en cómo Iñárritu sostiene su nihilismo, pero al menos se le puede conceder que no quiere que desaparezca el mensaje sobre la crisis climática y el poder. En los últimos compases y en los créditos escuchamos música que parece darnos cierto alivio, y en el fondo entretenimiento, pero el diseño de sonido lo corta bruscamente para que se mantenga la inquietud. Es un acto kamikaze, pero es uno bastante brillante.

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